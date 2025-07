E' morta a 31 anni Mara Severin, sommelier del prestigioso ristorante Essenza di Terracina che ieri sera è collassato su se stesso, i dettagli

Dramma a Terracina, comune della provincia di Latina, dove la 31enne Mara Severin i è morta ieri sera nel ristorante Essenza. Si tratta di un locale stellato dove nelle scorse ore è crollato il tetto, travolgendo tutti coloro che si trovavano all’interno.

La vicenda è riportata in queste ore da numerosi quotidiani online, a cominciare da Il Messaggero, che ricorda come l’Essenza fosse uno dei tempi dell’alta cucina laziale fino a poche ore fa, forte della sua stella Michelin, ma ieri sera, attorno alle ore 21:30, è successo il caos e soprattutto, Mara Severin, giovane sommelier di talento, è morta. Il giornale romano racconta di due schianti, quindi un secondo di silenzio e poi è successo di tutto.

Si è verificato un boato, con il solaio che è venuto giù nella zona che si affaccia su via Roma, quindi i vetri che sono esplosi e le persone all’interno del locale che si sono messe in fuga, scappando dal ristorante. Una “scena surreale”, scrive ancora il quotidiano Il Messaggero, con persone che piangono, altri che cercano di dare una mano e chi invece cerca di allontanarsi il più possibile da quello che sembra un edificio bombardato, in un periodo in cui stiamo vivendo moltissime guerre fra Kiev e Gaza.

MARA SEVERIN MORTA A TERRACINA: 9 FERITI E UNA VITTIMA

Qualcuno chiama le forze dell’ordine, e nel giro di pochi minuti sul luogo arrivano carabinieri, polizia, vigili del fuoco ma anche ambulanze, con gli uomini del 118 che cercano di aiutare quante più persone possibili in uno scenario dove tutto è venuto giù tranne la parete di fondo dove ci sono le bottiglie di vino, che incredibilmente si è salvata. Vengono identificate nove persone che hanno bisogno di cura e che vengono trasportate in ospedale, di cui tre che si trovano attualmente in prognosi riservata presso l’ospedale Fiorini di Terracina.

C’è però una donna che manca all’appello, che non si trova, ed è Mara Severin, la sommelier del locale, residente a Sabaudia, a poca distanza dal ristorante Essenza. Dopo pochi minuti un vigile del fuoco annuncia di averla ritrovata, sotto una massa di detriti: sembra deceduta ma fortunatamente è ancora viva, anche se in condizioni disperate, gravissime.

I medici del 118 provano a rianimarla sul posto, tentando ogni manovra possibile, dopo di che la mettono su un’ambulanza che parte spedita in codice rosso verso l’ospedale di Terracina: morirà poco dopo il suo arrivo al nosocomio a seguito delle gravissime ferite riportate dopo il crollo del tetto. Una testimone, che passeggiava vicino al locale, racconta di “Mai visto nulla di simile”, spiegando di aver sentito un tonfo “come se fosse scoppiato qualcosa”, e che i soccorsi “sono arrivati in un attimo”.

MARA SEVERIN MORTA A TERRACINA: IL RACCONTO DI UN COMMERCIANTE

Il titolar del kebab che si trova vicino all’Essenza, spiega invece di essere subito intervenuto per aiutare i feriti: “Cercavo di gridare il nome della mia amica Mara, ma non si vedeva nulla”, ricordando che “Lavorava con passione e con il sorriso, era una brava ragazza”. Ma cosa è successo? Due mesi fa il tetto era stato oggetto di lavori, ricorda Il Messaggero, era stata fatta l’impermeabilizzazione, ma toccherà ad una indagine, aperta ieri, capire se quei lavori siano collegati in qualche modo alla tragedia di ieri.

Nel frattempo il locale è stato sottoposto a sequestro, in attesa di comprendere cosa sia accaduto alla perla di Simone Nardone, giovane chef classe 1987, che aveva ottenuto con fatica e tanta forza di volontà una prestigiosa stella Michelin nel 2021. Era un locale in cui si praticava una cucina moderna e creativa, ma nel contempo legata alla terra. Purtroppo di quella splendida realtà culinaria, sono rimaste solo le macerie: “E’ una tragedia che colpisce tutti, attendiamo le indagini”, ha chiosato Francesco Giannetti, sindaco della località.