Si chiama Mara Totire la moglie di Tormento, uno dei protagonisti di Sanremo 2025. Dopo una lunga carriera nel mondo del rap, quest’anno il cantante calabrese ha deciso di mettersi alla prova al Festival della Canzone Italiana. Martedì, 11 febbraio, ha fatto il suo debutto sul palco del Teatro Ariston insieme a Shablo, Gue Pequeno e Joshua, con il brano “La mia parola“, già diventato una hit. Ma, cosa si sa della vita privata del rapper calabrese?

Tormento è da sempre molto riservato, ma ciò che è noto è che è legato da anni alla moglie Mara Totire. Della loro storia non si hanno informazioni, se non che insieme hanno avuto un figlio. Inoltre, l’artista ha spesso parlato di Mara e del loro rapporto nelle sue canzoni, seppur in modo implicito. Andiamo a scoprire, invece, maggiori dettagli sulla sua vita personale. Massimiliano Cellamaro (questo è il suo vero nome) è nato il 6 settembre 1975 a Reggio Calabria e oggi ha 49 anni. La sua è una famiglia piena di musica, dato che entrambi i suoi fratelli, Esa e Marya, sono dei rapper. Negli anni ’90 sale alla ribalta entrando a far parte del gruppo “Sottotono“.

I Sottotono erano inizialmente formati da quattro membri, poi ridotti a due con lui e Big Fish. Il grande successo arriva con la pubblicazione del loro secondo album “Sotto effetto stono”, uscito nel 1996, che ottiene il doppio disco di platino. Nel 2001, esce l’ultimo album del gruppo e, l’anno successivo, Tormento inizia la sua carriera da solista. Negli anni, pubblica diversi dischi e collabora con i più importanti artisti del mondo del rap italiano. Nel 2021, avviene la reunion con i Sottotono, con un album che vanta la partecipazione di cantanti del calibro di Tiziano Ferro, Guè Marracash, Elodie, Luchè, Coco, Coez, Fabri Fibra, Emis Killa, Jake La Furia.

Sottotono è particolarmente legato alla sua terra d’origine, Reggio Calabria, a cui ha dedicato la canzone “Da dove scrivo”. Questa non è la prima volta che il rapper prende parte al Festival di Sanremo. Nel 2001, con il suo gruppo gareggia con il brano “Mezze verità“, ricevendo pesanti accuse di plagio per una presunta analogia con la hit degli N’ Sync “Bye bye bye”. A distanza di 24 anni, il rapper calabrese è tornato sul palco dell’Ariston diventando uno dei protagonisti di Sanremo 2025.