Mara Totire, moglie Tormento dei Sottotono/ L’amore e un figlio

Mara Totire è la moglie di Tormento, pseudonimo di Massimiliano Cellamaro, del duo dei Sottotono

Un grande amore quello che lega il rapper Tormento a Mara Totire donna della sua vita insieme alla quale ha avuto anche un figlio. Purtroppo sulla vita di Mara si conoscono davvero pochissime informazioni. La coppia è molto discreta e riservata e preferisce tenersi lontana dalle luci del mondo dello spettacolo lasciando però parlare la musica; Tormento, infatti, nei testi delle sue canzoni ha più volte parlato della compagna e non solo. La musica è sicuramente importantissima nella vita di Tormento visto che ha due fratelli entrambi rapper: si tratta di Esa e Marya. L’attenzione sui Sottotono è tornata molto forte in occasione del lancio di un best of che ha riunito il duo dopo alcuni anni di silenzio. Un best nato dal desiderio di raccontare il loro percorso artistico e musicale come ha raccontato il rapper. “c’è stata anche una voglia di esplorare altre cose. Già quando lavoravamo agli ultimi album dei Sottotono si stavano delineando dei caratteri, non dico differenti, ma molto più ampi. L’hip hop è un genere che spazia così tanto che può andare dalle mie ricerche soul-funk che mi portano a lavorare coi musicisti di Prince, a Fish che lavora con Diplo facendo elettronica. C’è stata semplicemente una voglia di esplorare ricerche personali”.

Tormento e il rapporto con Tiziano Ferro

Nel nuovo album dei Sottotono, Tormento ha collaborato anche con Tiziano Ferro che in passato è stato tra i loro coristi. “Il bello è che ci ha raccontato solo oggi dei retroscena di quello che succedeva nei nostri tour. Quello che combinavano i coristi nelle retrovie e noi ne eravamo all’oscuro. Vari dispetti che si facevano a vicenda” – ha rivelato il rapper parlando proprio del cantautore di Latina che è tra gli artisti di maggior successo della musica italiana nel mondo. “Se ti capita con una persona è un caso. Però aver avvicinato per primi Tiziano, o anche gente della scena hip hop come Fabri Fibra o Bassi Maestro, tutta gente che è diventata un punto di riferimento nazionale o internazionale, forse quella cosa ti conferma che non è dato dal caso” – ha detto il rapper parlando di Tiziano Ferro.

