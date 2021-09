Mara Totire, moglie Tormento dei Sottotono/ “Se ti capita con una persona è un caso”

Chi è Mara Totire?

Mara Totire è la moglie di Tormento, uno dei componenti del gruppo musicale hip hop Sottotono, che quest’anno si è riunito dopo alcuni anni di pausa per la pubblicazione di un best of con tutti i più grandi successi. Un momento davvero felice per Tormento, la voce dei Sottotono che da tempo è innamorato di Mara, la donna che ha sposato e con cui ha deciso di mettere su famiglia. Proprio così, il rapper calabrese è anche diventato papà di un figlio nato dall’amore e dal matrimonio con la compagna Mara Totire. Ma chi è la moglie di Tormento dei Sottotono? In realtà sono davvero pochissime le informazioni; la coppia, infatti, predilige la discrezione vivendo il proprio amore lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e dal gossip.

Rosanna Fratello/ “Little Tony era un artista speciale: grande uomo e immenso papà”

Eppure in diversi testi della canzone, Tormento ha parlato del suo amore per Mara, ma anche del rapporto speciale che ha con i fratelli Esa e Marya, anche loro due rapper. Recentemente i Sottotono sono tornati protagonisti delle scene musicali italiane con la pubblicazione di un best of in cui ha racchiuso tutte le canzoni più importanti della loro carriera.

LINO GUANCIALE/ La morte di Guido in 'Che Dio ci aiuti': "Convinto sia stato un bene"

Tormento dei Sottotono: diverse canzoni dedicate alla moglie Mara Totire

Il ritorno di Tormento e dei Sottotono è stato molto gradito dagli amanti dell’hip hop e dallo zoccolo duro di fan che hanno spedito il disco immediatamente ai vertici delle classifiche musicali. “C’è stata anche una voglia di esplorare altre cose. Già quando lavoravamo agli ultimi album dei Sottotono si stavano delineando dei caratteri, non dico differenti, ma molto più ampi” – ha raccontato Tormento spiegando i motivi che hanno spinto i Sottotono a riaffacci sul panorama musicale. “L’hip hop è un genere che spazia così tanto che può andare dalle mie ricerche soul-funk che mi portano a lavorare coi musicisti di Prince, a Fish che lavora con Diplo facendo elettronica. C’è stata semplicemente una voglia di esplorare ricerche personali” – ha aggiunto il cantante calabrese che per questo best of ha collaborato anche con Tiziano Ferro che in passato è stato corista per loro.

Cristiana Ciacci, figlia Little Tony/ “Con papà grande amore ma rapporto complicato”

Una collaborazione che oggi ha un valore immenso considerando che Tiziano Ferro è una delle voci italiane più amate e conosciute al mondo. “Se ti capita con una persona è un caso” – ha precisato Tormento che parlando del featuring con Tiziano Ferro ha detto – “però aver avvicinato per primi Tiziano, o anche gente della scena hip hop come Fabri Fibra o Bassi Maestro, tutta gente che è diventata un punto di riferimento nazionale o internazionale, forse quella cosa ti conferma che non è dato dal caso”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA