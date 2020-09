Mara Venier “a 60 anni mi davano per finita”/ “Domenica In è per il mio pubblico”

Mara Venier si racconta al Corriere della Sera alla vigilia del ritorno in tv con la nuova edizione di “Ballando con le Stelle”. Per il terzo anno consecutivo la zia Mara ha accettato di tornare in video con la sua “Domenica In”, il programma più seguito ed amato della domenica. Quest’anno però la conduttrice ha in serbo delle novità e sorprese per il suo pubblico pur mantenendo il format che si è confermato un successo. “L’ultima edizione ha avuto un tale affetto dal pubblico da farmi capire che eravamo sulla strada giusta” – ha detto la Venier che annuncia – “ci sarà più attualità”. Non solo, il desiderio della Venier è anche quello di richiamare qualche “vecchio amico” con cui ha condiviso le prime edizioni di “Domenica In”, ma anche per “stare meno sotto i riflettori”. Parlando poi della prima puntata ha rivelato: “vorrei si ricollegasse all’ultima, avrò in studio ospiti Romina Power e Loretta Goggi con cui avevo chiuso a giugno: è stata una bella chiacchierata tra amiche”. Nonostante il grande successo, la Venier non dimentica quando la Rai le ha chiuso le porte in faccia: “sono stata molto delusa allora. Ogni direttore ha il diritto di fare scelte, ma c’è modo e modo. Mi sono sentita umiliata: il direttore Leone mi aveva liquidata dicendomi “ci vediamo la prossima settimana” e poi non l’ho più sentita. Tramite il mio agente ho capito che avevo fatto il mio tempo. Avevo già 60 anni, ma da allora non ho mai chiesto di tornare. Il mio rientro a Domenica In è stato casuale”.

Mara Venier: “Maria De Filippi mi ha teso una mano in un momento terribile”

Mara Venier in quel momento di grande difficoltà un aiuto improvviso è arrivato da Maria De Filippi: “mi ha teso una mano in un momento terribile. Non ci sentiamo spesso, ma le voglio davvero bene: lavorare quando stavo vivendo quel dolore lancinante è stato ossigeno. Dovevo restare per una puntata a Tu si que vales, sono rimasta tre anni. E mi manca molto quel gruppo di lavoro”. Il ritorno a Domenica in è stato inaspettato e casuale come ha raccontato la zia Mara: “un giorno mi trovo seduta vicino Orfeo che mi dice: cosa aspetti a tornare a casa? Pensavo fosse una battuta; una settimana dopo lui e Teodoli mi hanno offerto Domenica In e Maria mi ha detto falla!”. L’ultima edizione è stata segnata dalla pandemia da Coronavirus, un’edizione difficile che la Venier ha ricordato così: “L’ho fatta per il pubblico che negli anni mi ha dato tanto, ma le prime domeniche ero morta di paura, tra una pubblicità e l’altra piangevo. Non bastasse mi sono rotta un piede di domenica: ero in onda con un dolore atroce”. Sul finale poi si una promessa tornare quanto prima a Venezia: “non ci torno da sei anni, da quando è mancata mamma. Ho paura di essere sopraffatta dal dolore. Ora me lo sono promessa: devo tornare!”



