Mara Venier: “A 72 anni ho ancora voglia di lavorare”/ “Sono ingenua e credulona…”

Per Mara Venier, le vacanze, non sono ancora cominciata. Conclusa con grandissimo successo la stagione di Domenica In, condurrà lo show “Una voce per Padre Pio” in onda domani su Raiuno durante il quale avrà accanto amici come Al Bano, Orietta Berti e Riccardo Cocciante e sarà anche la conduttrice della presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione tv in programma martedì 28 giugno. Subito dopo, la Venier potrà concedersi le meritate vacanze in attesa di tornare, a settembre, nuovamente al timone di Domenica In che, stagione dopo stagione, conferma l’enorme affetto che il pubblico ha nei suoi confronti.

“A 72 anni ho ancora tanta voglia di lavorare” – spiega la conduttrice in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il mattino. “Chissà, poi, forse crollerò di schianto in un istante”, aggiunge ancora.

Mara Venier e il futuro

Oggi, Mara Venier è una donna affermata e realizzata nel lavoro e nella vita privata. Ricordando la ragazza che giunse a Roma con tanti sogni, com’è cambiata? “Non sono diversa da quella ragazzina sprovveduta” – dice – “Resto una credulona e un’ingenua . E non voglio cambiare. Le fregature le prendo e le affronto. La vita è anche questa. Non immaginavo, allora, che avrei avuto un’esistenza così ricca… lavoro, famiglia, amici e amore. Sono stata sicuramente molto amata, ma ho amato molto anch’io”, aggiunge.

E per il futuro cosa desidera? “Avere accanto la famiglia, gli amici, i miei nipotini. Vorrei che tutto si fermasse magicamente così perchè ho paura di perdere le persone a me care“, conclude.

