Mara Venier, dopo settimane di rumor, potrebbe ufficialmente prendere parte al cast della nuova stagione di Che Tempo che Fa: accordo con la Rai.

Mara Venier a Che Tempo che Fa, potrebbe essere arrivata la svolta. Nelle ultime ore – come racconta Libero – la situazione, che fino a qualche settimana fa sembrava bloccata dagli impegni e dalla volontà Rai, potrebbe essersi sbloccata grazie ad un accordo tra le parti. La conduttrice e l’azienda avrebbero infatti raggiunto un accordo di massima sulla sua partecipazione al programma condotto da Fabio Fazio.

Jerry Calà choc su Mara Venier: "Mi ha salvato, le devo tutto"/ Poi clamoroso racconto su una donna svizzera

Diverse voci insistenti, presunte conferme sibilline e altrettante smentite; ora, la possibilità di vedere Mara Venier a Che Tempo che Fa e dunque seduta al tavolo di Fabio Fazio sul Nove è tutt’altro che un’utopia. Non sono ancora ufficiali le notizie che trapelano ma più fonti raccontano di un possibile accordo trovato tra la conduttrice e la Rai a proposito di tale opportunità.

Domenica In rivoluzionata: 3 nomi al fianco di Mara Venier!/ ‘Colpaccio’ Teo Mammucari, Enzo Miccio e…

Mara Venier, dalla deroga Rai per Che Tempo che Fa alla ‘rivoluzione’ di Domenica In

Merito di una deroga speciale; come accennato anche da Giuseppe Candela di Dagospia – spiega Libero – Mara Venier avrebbe così la possibilità di non perdere i propri impegni in Rai e allo stesso tempo accogliere la corte, televisivamente parlando, di Fabio Fazio. La conduttrice di Domenica In potrebbe dunque sbarcare anche sul Nove e precisamente come ospite fisso di Che Tempo che Fa a partire dalla prossima stagione ormai alle porte.

Dunque, dopo la notizia della rivoluzione per Domenica In – con l’arrivo di un trittico di co-conduttori al suo fianco – vedremo con buone probabilità Mara Venier a Che Tempo che Fa in un ruolo sicuramente inedito e che forse coincide con le sue aspirazioni all’insegna della novità dopo anni alla conduzione del contenitore domenicale.

Alda D'Eusanio distrugge Mara Venier: "È una belva che tratta tutti male"/ "D'Urso? Trattata malissimo"