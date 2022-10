Mara Venier a Giorgio Panariello: “M’hai dato una botta alla tetta!”/ Lui “Le p*ppe…”

Mara Venier e Giorgio Panariello sono stati protagonisti di un siparietto tanto divertente quanto involontario nel corso della puntata di “Domenica In” andata in onda nel pomeriggio di domenica 23 ottobre 2022. In particolare, il giurato di “Tale e Quale Show”, mentre stava leggendo un foglio del gobbo retto dalla conduttrice nell’ambito di un fuoriprogramma, ha gesticolato con le mani e con il dito indice ha dato due colpi all’altezza del seno destro della presentatrice. Quest’ultima, con le sue ormai arcinote spontaneità e naturalezza, ha “rimproverato” Giorgio Panariello: “Guarda che mi hai dato una botta alla tetta!”.

MARA VENIER, SIPARIETTO CON GIORGIO PANARIELLO. LUI: “CON LE TUE P*PPE…”

A quel punto, scoppiando a ridere e buttandola sulla simpatia, Panariello ha replicato: “Ma qui come ti muovi prendi una tetta! Prima ti ho salutato così”, mostrando con le mani una circonferenza piuttosto generosa, nel tentativo di emulare un abbraccio utile a non entrare in contatto con zone “proibite” del corpo della presentatrice. Ridendo di gusto, Mara Venier ha chiesto a Giorgio Panariello: “Mi trovi dimagrita?”. Subito, lui ha risposto: “No, perché con le p*ppe… Io ti saluto sempre così!” e ha ancora allargato le braccia come fatto in precedenza, tra gli applausi e le risate del pubblico.

