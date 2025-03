Dopo una prima parte di puntata molto intensa, toccante e segnata da una commozione generale, la puntata di Domenica In è impreziosita dall’ironia travolgente di Rocco Papaleo. A breve nelle sale con il suo nuovo film – ‘U.S. Palmese’ – l’attore è come sempre un ciclone di irriverenza e non poteva che lasciarsi trascinare anche Mara Venier che, in virtù dell’amicizia che li lega, non si è sottratta ad un simpatico siparietto.

Tenerezze e simpatia tra Rocco Papaleo e Mara Venier, inizia proprio l’attore con un complimento particolarmente sentito per la conduttrice: “Ero dietro le quinte e guardavo le clip di 30 anni fa, ti posso dire una cosa? Sei più bella adesso! Davvero, sei più bella di prima”. Divertita la conduttrice che invece replica: “Guarda, ci metterei la firma per essere come 30 anni fa”.

Il siparietto tra Mara Venier e Rocco Papaleo si concretizza pochi minuti dopo con una frase ironica della conduttrice: “Se proprio dobbiamo dire, io sono stata sedotta e abbandonata da te…”. Regge il gioco l’attore che aggiunte: “Guarda, io penso sia il contrario…”. Risate scroscianti arrivano da pubblico e protagonisti, con una simpatica chiusura della conduttrice di Domenica In: “Meglio che non raccontiamo i particolari…”.

Molto più serio e sentito l’apprezzamento successivo di Rocco Papaleo nei confronti di Mara Venier: “Ricordo l’esperienza sul palco di Sanremo… Il tuo sorriso è stato una specie di piattaforma su cui mi sono adagiato, te lo dico davvero”. Parla così l’attore della sua prima volta sul palco dell’Ariston e di come proprio lo sguardo della conduttrice, che ancora non conosceva, sia stato l’arma per superare quel momento di tensione. Neanche il tempo di lasciar spazio all’aria seria che ancora Rocco Papaleo irrompe: “E’ un onore essere tuo amico, oltre al fatto di aver sfiorato le tue labbra…”.

