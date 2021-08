Mara Venier, a settembre la sua ultima Domenica In?/ “Farò altre cose”

Mara Venier, da domenica 19 settembre, tornerà al timone di Domenica In, il programma domenicale più amato dal pubblico che, con il ritorno di Zia Mara, ha riconquistato la fiducia dei telespettatori. Nonostante le difficoltà affrontate durante il periodo della pandemia, Mara Venier ha portato avanti la trasmissione conducendo le varie puntate in uno studio privo di pubblico. Forte e determinata, non si è mai arresa ed è pronta a fare compagnia al suo pubblico per un altro anno. Come riporta Bubino blog, però, quella che inizierà domenica 19 settembre sarà l’ultima Domenica In di Mara Venier. Sarà la quarta consecutiva e la tredicesima conduzione complessiva di Domenica In per la Venier raggiungendo così il record di conduzioni di Pippo Baudo. Cosa farà dopo Domenica In Mara Venier? “Farò altre cose”, sono le poche dichiarazioni riportate da Bubino Blog.

Mara Venier, stoccata a Barbara D'Urso "Politici scelgono lei? Falso"/ "Chiamano me"

Le novità della Domenica In di Mara Venier

Cosa accadrà nella nuova edizione di Domenica In? A svelare le novità è stata la stessa Mara Venier durante la partecipazione al quinto appuntamento de “Gli Incontri del Principe” – il talk show del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio. Oltre allo spazio dedicato al covid, anche se la Venier spera che sia ridotto rispetto alle precedenti edizioni perchè vorrà dire che “la pandemia non fa più paura”, nella nuova Domenica In ci sarà spazio anche per i giovani talenti. “Ci saranno dei cambiamenti in un format comunque collaudato e di grande qualità. Ho chiesto a don Antonio Mazzi di tornare, ci saranno storie di gente comune, con un vissuto particolare. E vorrei dare la possibilità ai giovani artisti di avere una bella ribalta sulla quale presentarsi e mettersi alla prova”, ha svelato la conduttrice come riporta La Nazione.

LEGGI ANCHE:

Il bacio tra Mara Venier e Claudio Amendola/ Lei: "ero sposata..." e lui "io single"Mara Venier/ Dai tradimenti di Jerry Calà al grande amore con Nicola Carraro

© RIPRODUZIONE RISERVATA