Mara Venier: “Alessia Marcuzzi erede a Domenica In”/ “Sogno di intervistare il Papa”

Mara Venier è la regina indiscussa della tv italiana e della programmazione della domenica. Con quella che condurrà il prossimo anno, già confermata, ovvero la stagione 2022/2023, la conduttrice raggiungerà le 14 conduzioni di Domenica In, battendo così Pippo Baudo che invece è stato al timone di 13. Nonostante la conferma per la prossima stagione, non è detto che anche in futuro sarà ancora lei il volto della domenica. Infatti pare che dopo l’edizione 2022/2023, Mara possa salutare e dedicarsi ad altro.

Al suo posto è stato fatto il nome di Alessia Marcuzzi. Sarà proprio lei a prendere il timone della domenica del servizio pubblico, passando dunque da Mediaset a Rai? A parlarne è stata la stessa Mara al Messaggero: “Alessia Marcuzzi? Lei sarebbe perfetta. L’ho vista l’altra sera. Ci siamo bevute una bottiglia di champagne insieme. È in grande forma. Ma faccio un’altra ‘Domenica In’, che è faticosissima, e poi altro. Ho tante offerte. Magari qualcosa con Maria De Filippi e Mara Maionchi. Voglio divertirmi ancora”.

Il sogno di Mara Venier

Nella sua lunga carriera, Mara Venier ha intervistato i personaggi più importanti del mondo dello sport, del cinema, della politica e della cronaca, ma ha ancora un sogno da realizzare: intervista Papa Francesco. La conduttrice ha avuto modo di conoscere il Pontefice: un’emozione immensa per lei, come ha raccontato al Messaggero: “Chi non vorrebbe parlare con Papa Francesco? Io lo trovo straordinario. Di recente sono stata con lui un intero pomeriggio per un’udienza privata con altre persone, fra cui anche Carlo Verdone. Ha invitato tutti noi a raccontare qualcosa delle nostre vite. È stato molto emozionante” ha spiegato.

A Mara Venier è stato poi chiesto un commento su Massimo Giletti, ora su LA7, con comportamenti che stanno facendo molto discutere. Tornando indietro nel tempo, la conduttrice ha ricordato quando gli ha lasciato un posto a L’Arena: “Forse lui l’ha dimenticato, ma quel posto gliel’ho lasciato io perché l’idea di partenza era di farlo condurre a noi due. Comunque non lo so, non lo sento da tanto”. Una stoccata in piena regola.











