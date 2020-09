Mara Venier annuncia Conte a Domenica In/ Salvini “Invita anche me o denuncio”

Domenica In torna da domenica 13 settembre, ma è già polemica. Tutta colpa della presenza del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, notizia che ha fatto andare su tutte le furie lo storico rivale del Premier, Matteo Salvini. Ad annunciare l’ospite di prestigio è stata la padrona di casa del salotto di Rai Uno, Mara Venier, che in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Domenica In ha confessato: “Nel corso della prima puntata, domenica 13 settembre, il premier Conte rivolgerà un messaggio alla Nazione”. Il premier, sempre in base a quanto riferito dalla conduttrice della tv pubblica, si rivolgerà agli studenti italiani che a partire dal giorno seguente, lunedì 14 settembre, torneranno sui banchi di scuola dopo sette mesi. Si tratta di un annuncio registrato, non in diretta, “Ma non l’ho ancora visto, ci arriverà oggi”, ha precisato la Venier.

MARA VENIER ANNUNCIA CONTE A DOMENICA IN, LE REPLICHE DI SALVINI E DELLA MELONI

Pronta la replica del leader del Carroccio, che attraverso la propria pagina Facebook ha scritto: “La tivù pubblica domenica concede i suoi microfoni al capo del governo? Bene, sono sicuro che darà lo stesso spazio, lo stesso giorno e sulla stessa rete, al capo dell’opposizione. In caso contrario, abbiamo pronte le denunce in tutte le sedi opportune”. All’ex ministro dell’interno ha fatto eco la leader dei Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che sempre sui social ha scritto: “Oggi Rai Uno ci fa sapere che, domenica 13 settembre (in uno degli orari con più audience), a una settimana dal voto, il presidente del Consiglio Conte rivolgerà un messaggio alla Nazione durante ‘Domenica In’. Benvenuti in Corea del Nord. P.S. Fratelli d’Italia, invece, fa sapere che presenterà immediatamente una interrogazione parlamentare in commissione vigilanza Rai e un esposto all’Agcom per denunciare questo utilizzo scandaloso del servizio pubblico”. A questo punto si attende una replica della Venier o direttamente della Rai, e non è da escludere che il messaggio di Conte venga eliminato, oppure, che realmente Salvini possa intervenire.



