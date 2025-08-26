La conduttrice di Domenica IN arriverà nel programma di Fabio Fazio su Nove, la richiesta severa dall'azienda di viale Mazzini

Mara Venier si prepara a vivere una nuova esperienza professionale, la conduttrice di Domenica IN in questa prossima stagione televisiva approderà a Che tempo Che Fa su Nove. A quanto pare, però, la Rai avrebbe posto alcune condizioni per il suo passaggio nel programma di Fabio Fazio, una serie di cose che la famosa conduttrice dovrà evitare di fare.

"Sono innamorato": Sinner, chi è la nuova (e bellissima) fidanzata

Fino a qualche settimana fa la partecipazione di Mara Venier a Che Tempo Che Fa sembrava essere incerta, proprio perché l’ipotesi non piaceva alla Rai. Ma adesso la conduttrice pare essere riuscita a trovare un accordo con l’azienda di viale Mazzini, che le ha permesso di affiancare Fazio a patto che rispetti una sola condizione.

Gerry Scotti, chi è la compagna (amatissima) e perché è finita con la prima moglie

Mara Venier a Che Tempo Che Fa, cosa le ha chiesto la Rai

La presenza di Mara Venier come ospite fissa a Che Tempo Che Fa era una cosa che non sembrava facesse molto piacere alla Rai. Del resto il programma di Fabio Fazio va in onda di domenica su una emittente concorrente e, secondo le logiche degli ascolti televisivi, era prevedibile che ai piani alti storcessero il naso. Ma a quanto pare zia Mara dovrà aver “puntato i piedi”, perché alla fine parteciperà al famoso programma, che tra l’altro – non ha mai nascosto – è uno dei suoi preferiti.

Secondo quanto raccontato da Giuseppe Candela su Dagospia pare chela Venier avrebbe potuto beneficiare di una deroga speciale per partecipare a Che Tempo Che Fa, in questo modo non si sarebbe arrivati allo scontro tra conduttrice e la Rai. Sembrerebbe però che da viale Mazzini abbiano detto di sì, solo a condizione che la sua presenza sarà limitata, la Venier, quindi, dovrebbe partecipare al tavolo di Che Tempo Che Fa solo per dieci puntate.

Credi di poter risolvere questo enigma matematico? Solo un vero genio ci riesce

Secondo Candela si tratterebbe del “miglior accordo possibile” per la Venier, che è riuscita a convincere l’azienda a farle questa concessione. Inizialmente sembrava che la Rai fosse inamovibile sulla questione, le cose poi a quanto pare saranno cambiate. Intanto Mara Venier si prepara a partire con una nuova stagione di Domenica IN, quella di quest’anno sarà la cinquantesima edizione e per l’occasione la conduttrice sarà affiancata da alcuni colleghi. Pare che con lei ci saranno Teo Mammuccari, Tommaso Cerno, Enzo Miccio, Vincenzo De Lucia, ad ognuno sarà affidato un momento diverso del programma.

Pare che sia stata proprio Mara Venier a spingere affinché al suo fianco ci fossero altre persone, in questo modo il lavoro sarà più leggero e potrà dedicare più tempo alla sua famiglia. Tempo fa aveva annunciato che avrebbe lasciato la conduzione di Domenica IN proprio per poter stare più vicino al marito, ai figli e ai nipoti. Poi le cose sono andate diversamente, ma quest’anno l’impegno dovrebbe essere notevolmente ridotto.