Mara Venier, bacio con Raoul Bova/ Mano sul cuore “com’è?”, lui imbarazzato “grande…”

Mara Venier ed il siparietto con Raoul Bova a Domenica In

Nel corso dell’ospitata di ieri all’insegna di Domenica In, Mara Venier ha accolto Raoul Bova per una lunga intervista. L’attore, protagonista di Don Matteo, ha ripercorso le tappe salienti della sua vita privata e della sua splendente carriera ma ha regalato anche alcuni spiritosi siparietti in compagnia della padrona di casa Mara Venier, la prima conduttrice ad averlo intervistato dopo il suo esordio cinematografico.

Sin dal suo ingresso in studio, Mara Venier ha subito messo a suo agio l’ospite accogliendolo sulle note dell’Orchestra Casadei. Un momento di puro intrattenimento al termine del quale la conduttrice ha chiesto all’attore di posarle la mano sul petto per fargli sentire il battito del suo cuore. Dapprima Raoul Bova ha tentato di fare il vago, tra l’imbarazzo generale, salvo poi cedere e lasciarsi ironicamente andare a qualche battuta tra le risate del pubblico: “Com’è il cuore? Come batte?”, gli ha domandato Mara, “Fortissimo… grande, grande…”, la replica divertita.

Il bacio tra Mara Venier e Raoul Bova

L’intervista di Mara Venier a Raoul Bova è proseguita con ulteriori immancabili siparietti. L’attore per esempio ha ricordato il bacio dato a Madonna nello spot del 1999 ed a quel punto la conduttrice, curiosa ha indagato sul bacio in questione domandando al suo ospite se è stato vero o meno. “E’ stato cinematografico”, ha replicato Bova. Non contenta, Mara Venier ha chiesto a Raoul: “Scusa, fammi vedere come hai baciato Madonna”.

I due in maniera ironica hanno tentato di replicare il bacio in questione ma è stato un fallimento dal momento che sono entrambi scoppiati a ridere: “Il bacio cinematografico si fa così e la camera inquadra come se fosse vero. Non ti è piaciuto?”, ha chiesto l’attore, ma Mara Venier ha replicato, prima di scoppiare a ridere: “Si lo so, però io amo il cinema verità. Io davo il bacio vero, scusami!”. A quel punto nel tentativo di rimediare, l’ospite le ha dato un bacio fugace sulle labbra, il cui video è diventato immediatamente virale.

