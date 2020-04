Mara Venier balla il gangnam style/ Video, “Voglia di essere liberi e scatenarci!”

Pubblicità

Mara Venier si conferma la regina indiscussa della domenica pomeriggio. La sua Domenica In, nonostante l’emergenza sanitaria Coronavirus, è diventato un appuntamento fisso per milioni di telespettatori che ogni domenica seguono i siparietti divertenti e non che la Zia Mara sa regalare al suoi pubblico. Questa settimana in collegamento con Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si è lasciata andare sulle note di “Gangnam style”, la hit di PSY che ha fatto ballare tutto il mondo. Sulle note della celebre canzone, la Venier si è scatenata in diretta proprio con Gabriele Cirilli che a Tale e Quale Show ha fatto di questo brano il suo cavallo di battaglia. Tra le risate poi la conduttrice ha precisato: “abbiamo voglia di ballare, di essere liberi! La voglia di ballare, di scatenarci c’è” e sul finale nel salutare i suoi amici e colleghi ha detto – “è stato molto bello per me”. Dalla Brianza, invece, Cirilli ha detto alla conduttrice: “mi è mancato un tuo abbraccio, tantissimo lo ammetto” con la zia Mara che da Roma l’ha rassicurato: “tranquillo che presto ci abbracceremo e non ci stacchiamo più, stiamo mezz’ora abbracciati”.

Mara Venier e Gabriele Cirilli: ballano il Gangnam style a Domenica In

In questi tempi di quarantena ed isolamento forzato per via della diffusione del Coronavirus, Mara Venier è una specie di “cura” per il pubblico italiano. Ogni settimana, infatti, la conduttrice di “Domenica In” è in grado di regalare un pomeriggio all’insegna della spensieratezza e del divertimento ai telespettatori tra momenti esilaranti, balletti, collegamenti e ricette che saltano in diretta come è successo la scorsa settimana con Iginio Massari. La Venier non nasconde nulla al suo pubblico e ai suoi fan ed è proprio questa la sua chiave vincente: l’essere sempre se stessa anche quando sbaglia il nome di un ospite oppure fa una gaffe durante la ricetta del tiramisù scambiano il “tuorlo” per “pollo”. Oramai ogni gaffe o scivolone televisivo diventano virali sui social dove è una regina incontrastata e dove già impazza il video in cui balla il “gangnam style” facendoti venire la voglia di alzarti dal divano di casa e di ballarlo in diretta con lei!

Credo che questo collegamento sia sfuggito di mano, il delirio 🤣😂✈️✈️#DomenicaIn pic.twitter.com/KHcpW5bRcW — TheFolloWerTv! ♎ (@TheFolloWerTv) April 26, 2020





