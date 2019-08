Mara Venier: “Barbara D’Urso? Siamo sempre state amiche”/ “Un programma non può…”

Mara Venier, in attesa di tornare in tv con una nuova stagione di Domenica In dopo il successo ottenuto con quella che si è conclusa da poco, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, parla della rivalità con Barbara D’Urso che, per mesi, ha alimentato rumors e pettegolezzi. Le due signore della domenica televisiva si sono scontrate per tutta la stagione con i rispettivi programmi, ma oggi, la Venier pone fine alla guerra. Mara, infatti, che in autunno, oltre a condurre nuovamente Domenica In, sarà al timone del nuovo programma “La porta dei sogni” che la porterà a scontrarsi, da dicembre, anche con la grande amica Maria De Filippi, ribadisce di non essere affatto una rivale di Barbara D’Urso a cui è legata da un’amicizia che dura da tempo. “Noi siamo sempre state amiche. E un programma non può cancellare un’amicizia vera” – spiega la Venier a Nuovo – “Siamo state dirimpettaie e hanno tentato in tutti i modi di farmi litigare con Barbara. Però non ci sono riusciti”.

MARA VENIER: “BARBARA D’URSO? STUPIDO ENTRARE IN COMPETIZIONE”

Mara Venier non ha alcuna intenzione di trascorrere un’altra stagione televisiva a smentire la presunta rivalità con Barbara D’Urso. A Nuovo, infatti, la conduttrice che è sempre stata schietta e sincera, ribadisce di non aver mai avuto problemi con la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live. “C’è stata qualche polemica, ma ha fatto gioco a tutti. Però, quando c’è rispetto, per me c’è tutto. E noi comunque, ci siamo sempre rispettate” – puntualizza la conduttrice di Domenica In che poi aggiunge ancora – “noi donne dobbiamo sempre essere unite e solidali l’una con l’altra. E’ stupido entrare in competizione perchè ce l’abbiamo fatta da sole e ciascuna a proprio modo. Abbiamo talento, non siamo più bambine e quindi vuol dire che qualcosa sappiamo fare”, conclude zia Mara.

MARA VENIER: “DOMENICA IN E’ LA MIA RIVINCITA”

Amatissima dal pubblico che ha accolto con entusiasmo il suo ritorno a Domenica In, Mara Venier non vede l’ora di tornare al timone dello show storico di Raiuno per ricambiare l’affetto dei telespettatori che, di Mara, apprezzano la spontaneità e la semplicità. “Sono sempre stata me stessa. Ci ho messo tutto, cuore e tanta fatica. Quando mi hanno richiamata mi sono detta: ‘faccio quest’anno e poi arrivederci’. Non avevo nulla da perdere. E, invece, quella di quest’anno è stata la mia Domenica In più bella, quella della mia rivincita personale”, ha concluso la Venier.





