Mara Venier, battuta a Nancy Brilli/ “Se faccio come te me menano…” (Domenica In)

MARA VENIER E LA BATTUTA A NANCY BRILLI A DOMENICA IN

Simpatico siparietto a Domenica In tra Mara Venier e Nancy Brilli. Tutto è partito da una semplice domanda della conduttrice: «Se tu non fossi Nancy Brilli attrice ma una bambina di cinque anni, che cosa chiederesti alla Befana?». La risposta dell’ospite è stata inaspettata: «Dico una cosa banale, ma chiederei una notte di sonno intera: io mi sveglio alle quattro di mattina». E infatti tra le sue Instagram Stories era comparsa una foto in cui mostrava la sua sveglia alle quattro… «Beh, io alle cinque», ha replicato allora Mara Venier. Nancy Brilli ha provato a scherzare: «Le bionde si svegliano presto». Ma la conduttrice è andata avanti chiedendole il motivo del suo sonno breve: «Non lo so. Alle 4 apro gli occhi e… comincio a leggere, perché devo scongiurare la cosa del pensiero, visto che non è sempre allegro. Quindi leggo ed è difficile che mi riaddormenti. E poi ho i cuccioli, i cagnolini, la mia Margot ha fatto due cuccioline di Labrador». Con la simpatia che la contraddistingue, Mara Venier ha raccontato: «Io comincio a pulire casa». E quando Nancy Brilli le ha detto «Una volta passavo l’aspirapolvere perché mi rilassava», lei ha fatto scoppiare a ridere tutti: «A quell’ora me menano, non se po’ fa…». E infatti l’attrice ha aggiunto: «E mi avranno tirato qualche accidente». E quindi l’ospite ha concluso: «Volevo solo una notte di riposo. Mi è successo solo una volta nella vita ed ero incinta. In quel periodo dormivo una pacchia, una cosa meravigliosa, poi mai più».

