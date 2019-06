Mara Venier/ “Biagio Agnes? E’ stato il mio testimone di nozze…”

Mara Venier conduce, assieme ad Alberto Matano, la XI edizione della Serata Biagio Agnes – Premio Internazionale dell’Informazione. L’edizione del 2019, svoltasi a Sorrento dal 21 al 23 giugno e in onda oggi in seconda serata su Rai 1, è stata promossa da Simona Agnes e raggrupperà, nel parterre, i protagonisti più importanti della comunicazione nazionale e internazionale. L’evento vedrà inoltre la padrona di casa di Domenica In a Sorrento, sul palco di Marina Grande, dove, diretta dal regista Roberto Croce, avrà la possibilità di affrontare, assieme ai numerosi ospiti, alcune delle tematiche più importanti in tema di comunicazione. Regina della televisione, la Venier è reduce da una fortunata stagione televisiva nelle domeniche di Rai 1 e ieri pomeriggio, in occasione della sua ospitata a Io e Te, ha ricevuto in diretta una nuova proposta di matrimonio da parte del suo attuale marito, Nicola Carraro.

Mara Venier, “Sono molto legata al ricordo di Agnes”

“È la mia seconda volta al Premio Biagio Agnes, la prima ero da sola e sono felice questa volta di avere un amico che è un vero amore come Alberto Matano”. È con queste parole che Mara Venier, raggiunta a Sorrento da Thomas Cardinali per Talkymedia.it, parla della sua nuova avventura al fianco del volto del Tg1. La conduttrice di Rai 1 è inoltre molto legata alla cerimonia del Premio Biagio Agnes e, in un’intervista a Il Mattino, svela qualche piccolo aneddoto che la lega allo storico direttore generale della Rai: “Già nel 2015 avevo condotto il premio a Capri, sono molto legata al ricordo di Agnes e alla sua famiglia – spiega la Venier – Era un amico caro, è stato il mio testimone di nozze”. Protagonista a Sorrento per la serata dedicata al Premio Agnes e reduce dal successo di Domenica In, Mara Venier non ha ancora confermato le voci che nei prossimi mesi la vedrebbero impregnata come conduttrice di ben due programmi Rai. Tuttavia, raggiunta da Talkymedia.it, ha ammesso di voler saltare la prima parte delle vacanze, per dedicarsi anima e corpo ai suoi numerosissimi impegni di lavoro.

Mara Venier, “Dopo il Premio Agnes non andò in vacanza”

Confermando, di fatto, la sua presenza nei palinsesti dell’ammiraglia Rai, Mara Venier svela che nelle prossime settimane si concederà solo qualche settimana di relax: “Dopo il premio (Biagio Agnes, ndr) non credo che andrò in vacanza, ho da lavorare – spiega la Venier – Rimango a Roma, mio marito parte, io poi lo raggiungerò. Si sposa anche mio figlio a fine luglio, quindi penserò anche un po’ alla mia vita”. Dopo il successo della sua Domenica In, la conduttrice è stata confermata anche nella prossima stagione di Rai 1, con un contenitore domenicale che potrebbe superare, in durata, il format realizzato fino allo scorso maggio. Inoltre, per la Venier potrebbero spalancarsi le porte per la prima serata, un riconoscimento vero e proprio dopo il successo conquistato nella domenica pomeriggio di Rai 1. “Il bilancio della stagione è qualcosa che non avrei mai pensato di ottenere”, spiega la Venier a Talkymedia.it. “Sono tornata dopo quattro anni e ho ottenuto l’affetto del pubblico”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA