Mara Venier caduta dalle scale/ Foto, “frattura al piede, ho preso botta in testa”

Mara Venier è nuovamente caduta. Proprio così la regina di Domenica In ha cominciato la 38esima puntata del popolare talk show televisivo con tanto di piedone in bella vista per via di una caduta dalla scale. A raccontarlo è stata proprio la zia Mara che ad inizio puntata ha detto: “siamo arrivati alla 38esima puntata di Domenica In e siccome ho un rapporto di sincerità e affetto con il pubblico voglio raccontarvi che questa mattina sono caduta dalla scale”. Non solo, la Venier ha proseguito confessando: “credo di avere una frattura al piede. Ho preso una botta in testa terribile”. Poi il racconto dell’incidente che questa mattina l’ha vista protagonista: “son caduta di peso, finora credo mi sia andata bene, sono qua e spero di arrivare alla fine. Non ci voleva…”. La conduttrice dopo aver raccontato lo spiacevole imprevisto ha anche fatto un’altra rivelazione al pubblico di Raiuno: “volevo anche dirvi oggi che d’accordo con il direttore di Raiuno Coletta abbiamo deciso che staremo con voi fino a domenica 28 giugno”.

Mara Venier oggi a Domenica In: “son caduta dalle scale”

Nonostante la caduta, Mara Venier è prontissima a proseguire la sua Domenica In fino al prossimo 28 giugno 2020. L’emergenza sanitaria da Coronavirus e la pandemia non hanno mai fermato la regina della Domenica che, fatta eccezione per un puntata, è sempre andata in onda facendo compagnia ai telespettatori e regalando così pomeriggi all’insegna dell’emozione e della spensieratezza. E’ possibile però che la zia Mara nelle prossime settimane andrà in onda con tanto di piede fasciato per via della caduta di oggi dalle scale: “se avrò il piedone mi dovrete sopportare col piedone”. Sul finale poi la conduttrice ha voluto congratularsi ancora una volta con l’amica e collega Eleonora Daniele che giorni fa è diventata mamma per la prima volta della piccola Carlotta. “Volevo cominciare la puntata salutando Eleonora Daniele e Giulio che sono diventati genitori: è nata Carlotta” le parole della Venier che tornando a parlare della sua caduta ha sottolineato: “vado a farmi la radiografia, ho preso una botta in testa terribile, ma sono lucida, devo andare a farmi benedire”.

