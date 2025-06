Mara Venier, chi è la conduttrice veneziana che ha ottenuto un successo straordinario tra cinema e tv? I ruoli e la conduzione di Domenica In

Il mondo della moda, della recitazione e dopo ancora della televisione come presentatrice. La carriera di Mara Venier è particolarmente ricca di momenti, di cambiamenti, di scelte. Prima di diventare famosa, Mara ha gestito un negozio a Campo de’ Fiori sul finire degli anni ’70. In quegli anni, proprio Mara combatteva per i diritti e si faceva portavoce del femminismo: “Ero sempre con Gabriella Ferri, la mia migliore amica. Mi trascinò a occupare la vecchia Pretura in via del Governo Vecchio con un gruppo di femministe” ha raccontato la conduttrice, spiegando che lei era “la più incazzata di tutte“. Ricordi che Mara ha affidato a Vanity Fair, spiegando inoltre di aver capito di avercela fatta solamente dopo essersi comprata la casa nella quale vive.

Nata a Venezia nel 1950, Mara Venier – che ha scelto questo nome quando è diventata famosa – ha debuttato nel mondo della televisione sul finire degli anni Ottanta, dopo aver gestito per diversi anni un negozio di abiti usati. Volto di Domenica In, Mara ha cominciato in realtà nel mondo della moda, impegnandosi come modella per rappresentanti di abbigliamento, sfilando per cinquemila lire al giorno. Solamente negli anni Settanta per Mara Venier è arrivata l’avventura cinematografica, con diverse partecipazioni a film vari: ha recitato con grandi registi. Più avanti, invece, ha abbandonato il cinema per dedicarsi alla carriera da conduttrice, anche se ha raccontato che le piacerebbe tornare a recitare nel ruolo che Ferzak Ozpetek sta scrivendo per lei.

Raccontandosi a Vanity Fair ancora, Mara Venier ha raccontato che nel corso della sua carriera ha ricevuto diverse proposte indecenti. “Ricordo un provino con Tinto Brass, la moglie mi diceva: “Fai vedere le tette”. Figuriamoci: sono sempre stata timidissima, mi sentivo brutta” ha raccontato la conduttrice tv. In realtà proprio la sua bellezza e la sua grande simpatia sono state le chiavi per il suo grande successo, che da anni la vedono alla guida di Domenica In come donna della Rai.