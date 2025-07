Nata a Venezia nel 1950, la carriera di Mara Venier l’ha portata ad approdare in tv solamente più tardi. A lungo, infatti, Mara è stata impegnata in altri settori, in primis quello della moda, vissuto in prima persona. È stata infatti un’indossatrice per diversi rappresentanti di abbigliamento, ma a sua volta anche un’imprenditrice: ha infatti gestito per diverso tempo un negozio di moda. La carriera di Mara Venier nel mondo della televisione è cominciata un po’ per caso: giovanissima sposò infatti un modello e aspirante attore, Francesco Ferracini, e poi lo seguì a Roma, dove venne ingaggiata come fotomodella.

Rimase nella capitale e cominciò a recitare, venendo scelta per caso per il film “Diario di un italiano”: aveva accompagnato proprio il suo ex marito al provino, ma a farsi notare fu lei. Cominciò così la sua carriera da attrice, che ben presto ha lasciato spazio a quella da conduttrice. Mara Venier, comunque, prima di dedicarsi alla tv e alla conduzione, ha recitato in tantissimi film: è stata infatti protagonista di tante pellicole anche di gran successo, spesso anche nell’ambito della commedia sexy all’italiana. Ha poi scelto, intorno agli anni novanta, di dedicarsi alla conduzione, tra Mediaset e Rai.

Mara Venier, chi è: la svolta della carriera con la televisione

Dopo aver abbandonato il mondo del cinema, al quale aveva dato tanto, Mara Venier ha trovato un successo enorme con la conduzione, tornando comunque al cinema in alcune occasioni, interpretando spesso se stessa in brevi camei. In tv ha invece condotto tanti programmi di grande popolarità, su tutti Domenica In, che ancora oggi conduce con grande successo e apprezzamento da parte del pubblico. Nonostante abbia legato il suo nome alla Rai, in passato ha lavorato anche per Mediaset: in particolare è stata alle dipendenze di Silvio Berlusconi dal 1997 al 2000, per poi tornare a casa.