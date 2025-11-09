Mara Venier ha spiazzato tutti a Domenica In parlando della malattia e poi con uno sfogo ‘criptico’: “Ho un problema con la maculopatia…”.

La puntata odierna di Domenica In è iniziata con una toccante e ampia intervista per Nino D’Angelo ma anche con una improvvisa rivelazione di Mara Venier. La conduttrice ha spiazzato tutti a colloquio con il cantautore, dicendosi prima in difficoltà nel vedere le immagini a distanza e poi con una confessione choc a proposito della malattia che vive la affligge da tempo. “Allora, oggi è un po’ difficile per me, voglio dirlo subito: ho un problema con la mia maculopatia, finito con Domenica In dovrò andare a fare l’intervento”. Queste le parole della conduttrice che hanno decisamente destato l’apprensione di pubblico e telespettatori.

Parole inattese quelle di Mara Venier ma che mettono in evidenza grande professionalità; la conduttrice di Domenica In ha voluto evitare che il pubblico si interrogasse su ipotetici errori dovuti alla patologia chiarendo dunque da subito i fastidi dovuti alla malattia che, come da lei spiegato, richiedono un intervento a breve. “Chiedo scusa se perderò dei colpi ma a volte non riesco a vedere, meglio dirlo subito perchè durante la diretta potrebbero esserci dei piccoli incidenti e chiederò aiuto ai miei compagni”.

Mara Venier sbotta a Domenica In: “E’ arrivato il momento di pensare un po’ di più a me!”

Non solo la rivelazione choc, Mara Venier ha attirato la curiosità degli appassionati anche quando – sempre parlando con Nino D’Angelo – si è lasciata andare ad una sorta di sfogo piuttosto criptico. Tutto è partito da una frase del cantautore: “Devi evitare che ‘La Venier’ si mangi ‘Mara’”. La conduttrice ha prontamente risposto, evidentemente comprendendo l’antifona dell’artista. “Non è così, la verità è che penso troppo agli altri: è arrivato il momento di pensare un po’ di più a me. Ciò che conta è la vita!”.