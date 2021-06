Mara Venier choc “Rinuncio a Domenica in”/ “Temo un crollo psicologico”

Mara Venier è stremata e abbattuta. Da dieci giorni è stata catapultata in un incubo: dopo una seduta dal dentista si è ritrovata con un nervo lesionato e una paresi facciale. “La vita cambiata in un attimo. Sono tornata a casa ma distrutta. Ho una presi totale a tutta la faccia: bocca, naso, guancia. Zero sensibilità”, ha raccontato la conduttrice di Rai 1 al Corriere della Sera. Non riesce a dormire e mangia solo gelati. Nella lunga intervista Mara Venier ripercorre nei dettagli al sua vicenda: “Lunedì 31 maggio sono andata dal dentista. Doveva essere una cosa veloce invece è stato un intervento di 8 ore. Ero a pezzi”. Nelle ore successive l’effetto di anestesia non passava, la faccia restava bloccata. La conduttrice ha più volte chiamato il suo dentista, che l’ha rassicurata dicendo che era tutto normale. Allarmata, Mara ha chiamato un amico medico che, intuito la gravità della situazione, l’ha messa in contatto con il chirurgo maxillofacciale Valentino Valentini, “che benedico”.

Venerdì scorso Mara Venier è stata operata e le hanno tolto l’impianto messo dal dentista, che aveva lesionato il nervo: “Doveva essere rimosso subito, invece sono trascorsi cinque giorni. Prego Dio che il nervo possa sistemarsi da solo e che non ci sia bisogno di un un intervento di microchirurgia”. Purtroppo la ripresa sarà lunga, ci vorranno mesi: “Un incubo che mi ha cambiato la vita”, ha ribadito al Corriere della Sera. Nonostante tutto domenica scorsa Mara Venier ha condotto “Domenica in”, invece questa settimana la conduttrice veneta non andrà in onda spera di essere pronta per domenica 20 giugno. Mara Venier, che ha già annunciato che agirà per vie legali, contro il dentista ha ammesso di fare fatica a riprendersi e di essere molto provata nello spirito: “Preferisco stare da sola, solo con il sostegno dei medici. Temo un mio crollo psicologico”.

