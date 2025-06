Mara Venier svela finalmente i retroscena su due episodi importanti della sua carriera, dalla truffa a Domenica In alla presunta sbronza in tv.

Mara Venier si è raccontata senza filtri a Vanity Fair, chiarendo alcune questioni del passato rimaste in sospeso forse per troppo tempo. La donna ha raccontato anche come sono i rapporti con le colleghe Milly Carlucci e Antonella Clerici, regine assolute di Rai che hanno posato per il settimanale finendo dritte dritte in copertina. A colpire sono state però le dichiarazioni di Zia Mara, la quale ha raccontato nel dettaglio quello che successe nel lontano 1997, quando Domenica In fu colpita da una truffa in diretta.

“All’ultimo momento mi cambiano la domanda, io facevo queste telefonate con i numeri che il notaio mi aveva dato”, spiega Mara Venier nell’intervista, “io faccio la domanda cambiata e dall’altra parte c’era questo signore che rispondeva alla domanda che non avevo fatto“. Al che, racconta che lei e la produzione avevano capito che era in atto una truffa bella e buona, e in diretta ha smascherato il concorrente denunciandolo in pubblico: “Dopo siamo andati alla Digos fino alle quattro del mattino per cercare di capire perché era accaduto tutto questo”.

Mara Venier sul famoso Capodanno 2002: “Avevo una polmonite e la febbre a 40“

Spiega di essere stata molto coraggiosa Mara Venier, dicendo che se dovesse ricapitare lo rifarebbe subito senza pensarci due volte: “Non sono cambiata affatto da allora“, dice. Zia Mara, di recente preoccupata per la salute del marito Nicola Carraro, fa luce anche su un altro episodio avvenuto nel 2002, capodanno in cui aveva ballato con Giucas Casella e Massimo Boldi in diretta per festeggiare il nuovo anno. All’epoca, molti avevano pensato che fosse ubriaca, ma oggi a Vanity Fair giura di essere stata completamente sobria. Anzi, malatissima!

“La verità è che io avevo una polmonite ed ero carica di cortisone e anche antibiotici”. spiega, “Avevo una febbre a 40 e avevo due medici in studio. Ma, come al solito, io non mollo mai”. Dopo la messa in onda della festa, infatti, tutti i giornali parlarono di lei come fosse stata ubriaca, mentre Mara Venier stava malissimo e cercava di combattere la febbre.