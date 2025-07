Mara Venier accetta l'invito di Fabio Fazio? Lo scoop sul suo futuro in televisione

Colpo di scena nella nuova stagione televisiva: Mara Venier sbarca sul Nove. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la celebre conduttrice sarà una presenza fissa nel segmento del Tavolo di Che Tempo Che Fa, a partire dal prossimo autunno. Il Tavolo, ormai diventato un appuntamento immancabile del programma di Fabio Fazio, ospita da anni volti noti come Mara Maionchi, Simona Ventura, Francesco Paolantoni e molti altri. Con l’uscita di Max Giusti, passato a Mediaset, Fazio ha puntato su un nome di grande richiamo per il pubblico, ovvero la Venier. La “zia Mara“, dunque, dovrebbe entrare a far parte del cast fisso e sembra che sarà protagonista ogni domenica sera sul Nove.

Ma cosa significa tutto questo per il suo futuro in Rai? Va ricordato che, secondo i piani attuali, a settembre Mara dovrebbe tornare alla guida del suo amato Domenica In. Nonostante avesse annunciato che la stagione 2024/2025 sarebbe stata l’ultima, pare che le cose siano cambiate. La Venier, infatti, non ha alcuna intenzione di lasciare il timone del programma.

Mara Venier lascia la Rai? Ecco cosa sta succedendo

Tuttavia, nella prossima edizione di Domenica In ci sarà una novità importante. Questa volta, la conduzione sarà condivisa: accanto a Mara Venier, infatti, dovrebbe arrivare Gabriele Corsi, volto noto proprio del Nove. Una scelta che fa riflettere, vista la presunta nuova presenza fissa di Mara anche a Che Tempo Che Fa. Ad ogni modo, l’arrivo della Venier al Tavolo di Fabio Fazio rimane ancora solo un’indiscrezione e bisognerà attendere per scoprire la verità. Ciò che è certo, però, è che la ‘Zia Mara‘ continuerà comunque ad essere un volto di punta della Rai.