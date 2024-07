Mara Venier, com’è il rapporto oggi con ex marito Jerry Calà/ Dalla lite alle nozze fino al ‘bacio plateale’

Mara Venier e Jerry Calà, retroscena sul giorno delle nozze: “Violenta lite”

La conduttrice di Domenica In e l’attore e comico sono l’esempio lampante di come si possa essere paradossalmente un pessima coppia di marito e moglie ma un’ottima coppia di amici. Mara Venier e Jerry Calà si sono sposati a Las Vegas ma il loro matrimonio è durato solo un anno, la causa principale della rottura sono stati i frequenti tradimenti di lui (e la sua immaturità) puntualmente scoperti da lei come confesserà lo stesso Calà anni dopo. Ed infatti in una recente intervista concessa al Corriere della Sera, Jerry Calà ha ripercorso la storia d’amore con Mara Venier rivelando un retroscena sul giorno delle nozze: ci fu una violenta lite.

Nel dettaglio, il giorno delle nozze, tra Jerry Calà e Mara Venier ci fu un litigio perché: “Mentre Renato Zero cantava, io parlavo fitto fitto con una tipa. Mara, fumantina e gelosa, mi rincorse per tutto il locale. Renato era entusiasta: “Ahò, quanto me so’ divertito”. Le donne sono più mature, io a 32 anni ero un cazzone, non all’altezza” E subito dopo ha aggiunto: “La domenica sera telefonavo a tutti i cinema per sapere com’era andato il mio film, ormai conoscevo le cassiere. Se gli incassi erano così così, cambiavo umore, diventavo insopportabile. E questo era motivo di litigio con Mara.”

Mara Venier, spunta un bacio con Jerry Calà: come sono i rapporti oggi

Dal loro matrimonio lampo sono passati quasi quarant’anni esatti ma Mara Venier e Jerry Calà hanno mantenuto un ottimo rapporto. Nel 2023 l’attore è stato colpito da un infarto e Mara Venier gli è rimasta vicino e quando si è ripreso lo ha invitato nella sua trasmissione Domenica In. L’intervista si è trasformata in festa con tanti altri volti noti e amici venuti per omaggiarlo. E non è tutto perché proprio pochi giorni fa, Jerry Calà ha festeggiato 73 anni e Mara Venier ha stupito tutti con un plateale bacio sulla bocca al suo ex (con buona pace del marito Nicola Carraro). Mara Venier si è pure spinta a condividere su Instagram, nelle storie, il video galeotto del bacio con Jerry Calà dove si vede lei quatta quatta avvicinarsi al suo ex e baciarlo di sorpresa tuttavia si nota chiaramente come non ci sia nulla di malizioso ma è solo una dimostrazione d’affetto. Del resto Jerry Calà proprio a Domenica In parlando del rapporto con la sua ex moglie Mara Venier ha confessato: “La nostra canzone è: “Gente come noi, che non sta più insieme, ma che come noi, ancora si vuol bene””











