Mara Venier/ Commenterà lite social con Emanuele Filiberto? (Domenica In)

Mara Venier pronta per un’altra emozionante puntata di Domenica In. La tv è la sua grande passione, ma alla conduttrice piace anche invitare gli amici a cena. E così prima dell’appuntamento odierno ha organizzato un’altra serata. Dopo quella con Jerry Calà, ha invitato Alessia Marcuzzi. La serata però è finita in modo inaspettato, stando a quanto raccontato dalla collega. La cena è stata debitamente documentata con le Instagram Stories: Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo Calabresi Marconi hanno mangiato spaghetti, mozzarella, straccetti e la Bonarda. Il dopo cena ha regalato sorprese: la presentatrice di Temptation Island Vip si è mostrata allo specchio e si è toccata la pancia dicendo: «Mi sento incinta». Mara Venier dunque ha fatto un’altra “vittima” con le sue qualità culinarie. «La sensazione dopo essere tornati da casa di Mara è una lieve pesantezza, perché si mangia troppo, ma quella pasta…», ha aggiunto la Marcuzzi. Oltre agli ospiti di Domenica In, Mara Venier tiene molto anche a quelli che invita a casa: le reazioni social lo confermano.

MARA VENIER LA LITE CON EMANUELE FILIBERTO

Negli ultimi giorni però è andata in scena anche una lite social tra Mara Venier ed Emanuele Filiberto. La conduttrice di Domenica In ha smentito le voci che davano il principe come inviato della trasmissione e la replica non si è fatta attendere. «Mai chiesto a Emanuele Filiberto di fare l’inviato a Domenica In. Il ragazzo l’ha sognato». Così su Instagram “zia Mara” ha smentito l’ipotesi dell’ingaggio dell’erede di casa Savoia, che avrebbe rifiutato la proposta per partecipare ad Amici Celebrities di Maria De Filippi. Le indiscrezioni erano state riportate dal settimanale Chi, quindi Mara Venier ha voluto vederci chiaro. Emanuele Filiberto, stando alla replica pubblicata su Facebook, è sembrato sorpreso dalla reazione della conduttrice. «Cara Mara, mi spiace tu possa scrivere cose così. Il ragazzo non ha mai parlato alla stampa di questo perché non ne è a conoscenza. Mi conosci da tempo e sai che sono una persona educata. Non ho certamente bisogno di farmi pubblicità in questo modo». Quindi, ha chiesto a Mara Venier di «informarsi prima di rispondere». Ora però tutto tace.

