Mara Venier, commenti disattivati sui social per le polemiche su Ghali e Dargen D’Amico/ ‘Caos’ a Domenica In

Sanremo 2024, bufera per il gesto di Mara Venier nello speciale a Domenica In

Ogni edizione del Festival di Sanremo, quasi come fosse un valore a priori, viaggia a pari passo con polemiche più o meno condivisibili. In realtà, l’edizione 2024 è stata forse tra le più tenui sotto questo punto di vista, salvo la breve parentesi di John Travolta ma presto archiviata dallo stesso Amadeus in conferenza stampa. Il polverone sembra però essersi alzato nella giornata di ieri, durante la puntata di Domenica In condotta da Mara Venier all’Ariston con i 30 artisti che hanno vissuto la kermesse.

Come riporta Today, nella giornata di oggi Mara Venier avrebbe deciso di disattivare i commenti ai contenuti postati tramite i propri account social. Tale scelta potrebbe dunque essere legata all’ondata di polemiche derivanti da quanto accaduto nel corso della puntata di Domenica In svoltasi all’Ariston per celebrare i 30 big in gara al Festival di Sanremo 2024. In particolare, la conduttrice sarebbe ‘sotto accusa’ per due circostanze legate a Ghali e Dargen D’Amico.

Dargen D’Amico e Ghali: la reazione sui social al comportamento di Mara Venier

Il tema dell’immigrazione è al centro del brano di Dargen D’Amico – “Onda alta” – portato sul palco del Festival di Sanremo 2024. Come racconta il portale, il cantante è stato incalzato sul contenuto della canzone anche a Domenica In, salvo essere interrotto da Mara Venier come ad evitare l’argomento in questione. Altrettanto infuocata la polemica in relazione alle parole di Ghali durante la finale della kermesse: “Stop al genocidio”.

Come riporta Today, Mara Venier ha letto in diretta un comunicato della Rai in relazione alle parole di Ghali al Festival di Sanremo 2024. Ad aver indispettito la rete è stato il riferimento ad Israele e Palestina, non citate dal cantante sul palco dell’Ariston. Le sue parole sono state infatti poche e generiche, oltre che importanti. Chiaramente, sui social è scoppiato il putiferio anche per il commento della conduttrice in diretta: “Queste sono le parole che ovviamente condividiamo tutti del nostro Amministratore Delegato”. Probabilmente anche per questa ragione, Mara Venier si è vista costretta a bloccare momentaneamente i commenti in rete.

