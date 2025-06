A due anni dal drammatico lutto che ha sconvolto la sua famiglia, Mara Venier ha voluto rendere omaggio al genero Pier Francesco Forleo, volato in cielo troppo presto e lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia. Un dolore lacerante che colpisce nel profondo, quello che la conduttrice ha voluto condividere con i suoi follower in una storia Instagram: “Quanto ci manchi Pier”. Parole piene d’affetto e di struggente verità, le parole di Mara Venier che attraverso i social ha ricordato il marito della figlia Elisabetta Ferracini. Lavorava in Rai, era nato a Firenze nel 1962, aveva alle spalle una solida formazione in Economia e Commercio.

Il cammino di Pier Francesco Forleo era iniziato con la vetta prima di approdare in Rai nel 1997. Da lì, una crescita costante lo aveva portato a ricoprire incarichi sempre più rilevanti, distinguendosi per rigore, competenza e discrezione. E con Mara Venier il rapporto era davvero stupendo: “Hai portato solo amore nella nostra famiglia… ti ho voluto bene come un figlio” aveva scritto la conduttrice e padrona di casa di Domenica In in uno dei tanti messaggi a lui rivolti.

Mara Venier e la morte del genero Pier Francesco Forleo: la malattia aggressiva

L’amore di Pier Francesco Forleo per Elisabetta Ferracini era noto solo a pochi intimi, vissuto con sobrietà e rispetto, lontano dai gossip e dalle luci dei riflettori ai quali il genero di Mara Venier non era abituato e non aveva mai strizzato l’occhio. Purtroppo, Forleo è stato stroncato da una malattia scoperta di colpo.

Un male aggressivo che non gli ha lasciato il tempo di lottare a lungo e che ha portato via l’uomo in poco tempo, lasciando così un vuoto davvero tosto da digerire per la famiglia di Pier Francesco Forleo.

