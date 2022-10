Mara Venier commossa per Franco Gatti: “Ti abbiamo voluto bene”/ “Era un amico…”

Mara Venier ha ricordato Franco Gatti, il baffo dei Ricchi e Poveri morto all’età di 80 anni dopo avere lottato per anni contro il morbo di Crohn, risvegliato dal Covid che il cantante aveva contratto tempo addietro. In occasione della puntata di “Domenica In” andata in onda su Rai Uno nel pomeriggio di oggi, domenica 23 ottobre 2022, la conduttrice ha aperto la sua diretta pronunciando alcune parole dal profondo del suo cuore: “Voglio abbracciare Federica, la figlia, e Stefania, la moglie di Franco Gatti. Ciao Franco, ovunque tu sia. Ti abbiamo voluto bene, ti vogliamo bene, te ne vorremo sempre”.

Franco Gatti, com’è morto cantante Ricchi e Poveri/ "Condizioni di salute complicate nelle ultime settimane"

MARA VENIER RICORDA A DOMENICA IN FRANCO GATTI: “DOMENICA PROSSIMA CI SARÀ IN STUDIO LA MOGLIE”

Successivamente, Mara Venier, oltre alla commozione del ricordo ha aggiunto anche un dettaglio relativo alla prossima puntata: “Io oggi comincio così, ma domenica prossima qui in studio ci sarà la moglie di Franco Gatti, Stefania. Stefania, ti aspetto, perché voglio ricordare un amico a cui ho voluto molto bene. Gli volevamo tutti bene”. Di fronte a queste affermazione, Anna Pettinelli, ospite in studio, non ha potuto che dirsi d’accordo, sottolineando a favor di microfono la bontà e la veridicità delle dichiarazioni di Mara Venier su Gatti: “Come si poteva non volergli bene?”.

