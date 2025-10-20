Mara Venier ha celebrato il giorno del suo 75esimo compleanno con un intervento in diretta a La Volta Buona di Caterina Balivo.

Mara Venier festeggia oggi 75 anni; un traguardo anagrafico che porta all’attenzione la sua immensa carriera televisiva, la sua capacità di entrare nelle case degli italiani con professionalità, empatia e soprattutto spontaneità. La ‘zia’ d’Italia per eccellenza è intervenuta oggi a La Volta Buona offrendo una sorta di resoconto del suo percorso fino a oggi, tra privato e professione. La conduttrice di Domenica In parte da una battuta sull’età: “Come vedo l’avete sottolineata molto bene! Con quel titolone… Ma a me non frega nulla, sono fiera della mia età!”.

Mara Venier: “Ho subito violenze terribili, so di cosa parlo!”/ Sfogo a Domenica In sul caso di Pamela Genini

Mara Venier prosegue celebrando i valori che l’hanno sempre accompagnata lungo il corso della sua vita; la libertà, le scelte di cuore per il lavoro e per l’amore. Mai si è piegata al pensiero razionale, alle imposizioni: “Ho amato e fatto tutto ciò che ho voluto nella mia vita”. La conduttrice ha ricordato gli esordi, l’assenza di paura per il rischio di passare dalla tv al ritorno alla vita di sempre: “Mi è andata bene nel lavoro e ancora mi chiedo come mai. Mi ricordo trent’anni fa, faccio Domenica In, non avevo una lira, pensai: ‘prendo questi soldi e magari torno a vendere vestiti usati a Campo dei Fiori’, e invece…”.

Mara Venier lascia Domenica In? Confessione choc a Fabio Fazio/ "Prossimo anno ho già un impegno con te!"

Mara Venier a La Volta Buona: “Non mi pento di nulla, ecco cosa mi auguro per il futuro…”

Un pensiero sereno quello di Mara Venier nel giorno del suo compleanno: a La Volta Buona sottolinea di non aver alcun rimpianto proprio in virtù delle sue scelte fatte sempre con il cuore: “Sono una nonna felice, mamma molto giovane al netto di una maternità vissuta a 17 anni; non è stato tutto sempre rose e fiori. Ho incontrato in tarda età l’amore della mia vita, Nicola, non chiedo nulla di più”. Spicca il pensiero proprio per suo marito, Nicola Carraro, da alcuni mesi alle prese con la malattia e dunque grande fonte di apprensione. Per il futuro infatti non si augura nulla per sé, se non il tempestivo recupero dell’amore della sua vita: “Cosa auguro a me stessa da questo momento in poi? Assolutamente niente, ho avuto molto di più di quello che mi fossi mai aspettata nella vita” – ha sottolineato Mara Venier in collegamento con il talk di Caterina Balivo – “Ora vorrei rimanesse tutto così, se proprio devo chiedere qualcosa spero che Nicola possa riprendersi al più presto”.