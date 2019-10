Mara Venier/ Compleanno in diretta: sui social non mancano le critiche (Domenica In)

È un compleanno ricco di soddisfazioni quello che Mara Venier si appresta a festeggiare in diretta Domenica In. Protagonista della domenica italiana, la signora della tv continua a macinare consensi: le sue interviste, tra imprevisti, riflessioni e momenti di divertimento, sono amatissime dal suo pubblico e la sua presenza nella domenica pomeriggio è diventata ormai un appuntamento irrinunciabile. Tra le interviste più interessanti, quella realizzata la scorsa settimana a Mika, stella della musica mondiale che ha scelto di aprire il suo cuore proprio a Mara Venier. E la conduttrice, nei giorni scorsi, ha pensato bene di ringraziarlo, dedicandogli un tenero messaggio sui social: “Caro @mikainstagram, ci siamo incontrati ieri per la prima volta, ma è bastato un abbraccio… un guardarsi negli occhi… ed è come ci fossimo conosciuti da sempre… – si legge sulla bacheca della conduttrice – […] Ti voglio bene perché sei unico e speciale!!!”.

MARA VENIER: IN TV È BOOM DI ASCOLTI, MA SUI SOCIAL…

Secondo gli addetti ai lavori, Mara Venier ha riportato nella domenica degli italiani quella leggerezza che mancava da molto tempo. L’ultima puntata di Domenica In, con quasi tre milioni di telespettatori davanti allo schermo, ha totalizzato uno share che si è attestato tra il 18.8% della prima parte e il 17.5% della seconda, un successo scaturito dai contenuti e dall’affetto che il pubblico nutre nei confronti della conduttrice. Alcuni follower, però, non le hanno perdonato alcuni piccoli scivoloni e sui social ne hanno approfittato per bacchettarla. “Sempre brava, zia Mara. Però – fa notare una fan – mi dispiace che tu non abbia fatto una buona presentazione del Paradiso delle signore […] Troppo lungo Ronn Moss”. La telespettatrice si riferisce in particolare all’eccessiva durata del blocco dedicato all’ex Ridge di Beautiful, uno sforo che non ha permesso agli attori della soap di presentare al meglio il loro ritorno. “Saranno ospiti domenica”, assicura la conduttrice, che tuttavia, sui social, ha ricevuto ulteriori rimproveri.

MARA VENIER: I RIMPROVERI SUL WEB

La critica più aspra arrivata all’indirizzo di Mara Venier è sicuramente quella legata alla puntata di Domenica In della scorsa settimana: “Oggi pallosissima – scrive una telespettatrice – Mi piacerebbe anche qualche intervista più scomoda”. Nel messaggio, anche una piccola tirata di orecchie per quegli errori di regia ai quali non si riesce a porre un freno e, in particolare, a quei “filmati sempre sbagliati”. “Mi dispiace per te, ma […] abbiamo avuto ascolti stellari”, spiega con aria sorpresa Mara Venier che, tuttavia, sui social deve difendersi anche da un’altra piccola critica. Rivedendo lo sketch in cui la conduttrice corre da suo marito, Nicola Carraro, per chiedere conferma della possibile liaison tra Barbara De Rossi e Ronn Moss ai tempi di un film da lui prodotto, una fan l’accusa di essersi rivolta a suo marito “per smorzare un’intervista che non andava verso le sue corde”. La telespettatrice ha avvertito in “Mara quasi un po’ di stanchezza e purtroppo o per fortuna – aggiunge – a volte, non è capace di nascondere niente”.



