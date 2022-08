Mara Venier con la scopa in mano, ‘foto a tradimento’ di Nicola Carraro/ Lei furiosa: “Non fa niente e…”

Mara Venier e la foto a tradimento di Nicola Carraro: “Pensa di essere ancora…”

Tradimento a sorpresa per Mara Venier. La popolare conduttrice di Domenica In è rientrata dalle vacanze trascorse con il marito e il nipotino Claudio a Santo Domingo. Mara Venier ha ripreso in mano la vita di tutti i giorni, comprese le faccende domestiche. Il marito Nicola Carraro l’ha immortalata mentre faceva le pulizie sul balcone di casa. Nello scatto si vede la conduttrice con un turbante in testa e un abito a motivi floreali. Il momento delle pulizie è stato immortalato su Instagram e ha ricevuto numerosi commenti e migliaia di like. Anche lei ha pubblicato lo scatto su Instagram commentando, con tanto di faccine furiose: “Foto a tradimento del mio simpatico marito…..che non fa niente e mi prende in giro……scusate amiche di instagram ma i vostri mariti vi aiutano ??? fanno qualcosa in casa???……. nostalgia domenicana …”.

Nicola Carraro ha ironizzato sullo scatto a tradimento scrivendo: “Jet-lag pensa ancora di essere ai Caraibi, anche se non può resistere al richiamo delle pulizie”. Nelle scorse settimane, Mara Venier si era mostrata sui social intenta a lottare contro i gabbiani durante le faccende. Di rientro dalle vacanze, Mara si diletta però anche ai fornelli preparando un piatto di spaghetti ai pomodori. Nicola si complimenta con lei e scrive sui social: “E appena tornati è subito dieta, mia Moglie ha cucinato un capolavoro”.

Mara Venier ha trascorso l’estate nella villa di Santo Domingo. La conduttrice Rai si è divertita con amici, parenti e ospiti godendosi il relax al mare. Dopo aver recuperato le energie, Mara è pronta a tornare in televisione con una nuova stagione di Domenica In. Da inizio settembre, Mara tornerà al timone di uno dei programmi più seguiti della domenica pomeriggio. La scorsa edizione è stata un po’ sfortunata in quanto Mara ha avuto diversi incidenti che hanno compromesso il suo percorso nel programma. Mara ha sempre mostrato il sorriso nonostante le avversità.

Terminate le vacanze al mare, Mara è rientrata nella sua casa a Roma e postando dei video sui social ha mostrato un dettaglio che non è sfuggito ai fan. Si tratta di una fila di corni rossi sulla scrivania. Evidentemente Mara si sarà voluta concedere questo regalo per proteggersi in vista della prossima edizione del programma. Mara Venier tornerà in onda nel day time pomeridiano della domenica a partire dal 18 settembre. Tanti gli ospiti e gli amici che coloreranno il salotto della conduttrice veneta che aprirà le porte ad attori, cantanti e artisti pronti a raccontare le loro vite.

