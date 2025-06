Mara Venier e l'amore con il marito Nicola Carraro: "E' stata una botta di fortuna per me"

Mara Venier si apre a 360° tra le colonne di Vanity Fair, la nota conduttrice ha raccontato alcune tappe della sua vita in una intervista rilasciata al noto magazine. Dalla carriera agli amori passati nella sua vita, come quello con Renzo Arbore, ma anche la storia con Jerry Calà e poi il matrimonio, ancora oggi in essere, con il marito Nicola. E senza troppi giri di parole, riguardo all’amore della sua vita, la Venier ha rivelato: “È la vera botta di culo nella mia vita. Non ha mai sofferto di gelosia retroattiva. Sono stata molto amata, e ho amato uomini meravigliosi. Con la differenza che Nicola mi ha sposata, mi ha dato quella “dignità” le parole su Nicola Carraro.

Non mancano alcune rivelazioni molto interessanti di Mara Venier anche su Renzo Arbore, con il quale ha interrotto la relazione: “Non era una fissa il matrimonio. Però sì, con Renzo mi sarebbe piaciuto: ma era uno scapolone contrario al matrimonio. No, ero cambiata io. E pensare che a me di quel successo non me ne fregava niente. Mi importava solo che lui fosse orgoglioso di me”.

Mara Venier e il rapporto con le colleghe

Di amiche nel mondo del lavoro, Mara Venier è riuscita a farsene diverse, come Antonella Clerici, mentre è più freddo il rapporto con Milly Carlucci, che però zia Mara ama definire più brava di lei. Mara Venier, intervistata da Vanity Fair ha raccontato però come la nuova generazione stia comunque venendo fuori, un passo alla volta. E arriva una carezza per Michelle Hunziker, tra le altre: “Anche tra le giovani ci sono brave conduttrici.

Forse devono ancora crescere, bisogna lasciare loro il tempo. Il brio di Michelle Hunziker mi piace molto, per esempio” ha ammesso Mara Venier intervistata tra le colonne del noto magazine. Sulla nuova edizione di Domenica In, Mara Venier ha poi confermato le voci: “Sarà un’edizione corale, in questo momento della mia vita ho bisogno di lavorare”.

