Mara Venier lascia Domenica In? L’ultima dichiarazione preoccupa i fan

Ospite del Salone del Libro di Torino 2025, Mara Venier ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sulla sua carriera, rivelando il suo futuro in televisione. In particolare si è parlato di Domenica In, suo programma storico dalla cui conduzione sembra essere piuttosto in bilico nell’ultimo periodo. Infatti, durante l’evento è stato ricordato un traguardo importante, ovvero il fatto che nel 2026 saranno ben 50 di Domenica In, un traguardo incredibile per Rai e per Mara Venier, la quale ha coperto la maggior parte della conduzione.

Delitto di Garlasco, il martello ritrovato è l'arma del delitto?/ Bruzzone: "I Poggi dovrebbero riconoscerlo"

Così, i giornalisti hanno chiesto se lei sarà in televisione a festeggiare questo ‘compleanno‘ al timone di Domenica In, ma la risposta di Mara Venier è stata poco convincente: la donna ha detto di non esserne sicura di tornare a condurre il suo adorato programma, ma fa il nome di Che Tempo Che Fa, auspicando un invito da parte di Fabio Fazio al famoso Tavolo dove diversi ospiti e personaggi discutono su varie tematiche. Certamente, qualora Mara Venier dovesse abbandonare Domenica In si tratterebbe di un’incredibile rivoluzione in Rai.

Teresanna innamorata all'Isola dei Famosi 2025? Sguardi hot con il concorrente/ E il marito Giovanni Gentile?

Mara Venier, il marito Nicola Carraro torna dall’ospedale: lei commossa

Solo due giorni fa, Mara Venier si è fatta risentire dicendo come sta il marito Nicola Carraro, malato ormai da diverso tempo. Fortunatamente sono arrivate buone notizie sulla salute del produttore, che dopo tanti mesi è riuscito a reggersi sulle sue stesse gambe abbandonando quasi del tutto la sedia a rotelle. “Torniamo a casa dopo tre settimane di ospedale“, ha detto Mara Venier parlando del marito Nicola Carraro. L’uomo è stato ricoverato a Milano, presso il famoso ospedale San Raffaele.

Amici, ballerino apre Onlyfans: ecco chi è l’allievo che oggi cambia vita/ Foto hot: è una strategia?

Per la gioia del ritorno a casa del marito, Mara Venier aveva postato una foto poi subito cancellata dell’uomo insieme ai medici che lo hanno aiutato a superare i suoi problemi ai polmoni. Nella didascalia, la conduttrice ha scritto una dolcissima frase: “Amore mio, domani torniamo a casa dopo tre settimane di ospedale. Aiace ti aiuterà a riprenderti ne sono sicura, ti amo infinitamente“.