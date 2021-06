Mara Venier, cosa ha avuto e come sta?/ Torna a Domenica in dopo “tanta sofferenza”

Mara Venier: come sta dopo l’intervento?

Manca poco alla messa in onda di una nuova puntata di Domenica in, la quarantesima di questa stagione, che vedrà Mara Venier tornare in video dopo lo stop di una settimana dovuto alla messa in onda degli Europei di calcio. In questi giorni, dunque, Mara ha avuto tutto il tempo di riprendersi dopo quello che le è successo per colpa di un intervento ai denti malriuscito che le ha provocato addirittura la paralisi di una parte del volto.

Mara Venier: "Ho perso la sensibilità a parte del viso"/ "Ma torno a Domenica In..."

“Sono andata da un dentista qui a Roma per un impianto già previsto da mesi… sono arrivata a studio (…) alle 9.30… sono uscita alle 17.30 dopo ore!!! Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso, bocca, gola, labbra, mento!!!!!”, ha raccontato lei stessa su Instagram. Da quel momento, ha avuto inizio per lei un’odissea che sembrerebbe essersi conclusa in settimana, quando cioè ha pubblicato la prima foto sorridente accanto al suo collega Alberto Matano. Sotto al post, una trafila di commenti di incoraggiamento, tra cui quelli, numerosissimi, dei suoi amici vip come Sandra Milo, Alessia Marcuzzi ed Elisabetta Gregoraci. La Milo, in particolare, scrive: “Che bello, dopo tanta sofferenza, vederti sorridente fra le braccia di un grande amico”.

Mara Venier a pranzo con Alberto Matano/ Foto dopo l'operazione: "La nostra domenica"

Mara Venier, Il crollo post intervento

Mara Venier è una vera e propria stacanovista. Basti pensare che due settimane fa era andata in onda in condizioni precarie dallo studio di Roma, manifestando fin da subito le sue difficoltà nel parlare e soprattutto il suo stato d’animo un po’ compromesso. Lei stessa ha ammesso di aver avuto un crollo: “Giovedì di corsa dal chirurgo maxillofacciale Valentini Valentino (che ringrazio tanto) che dopo aver verificato la situazione, venerdì, mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno!!!! Ricoverata… sala operatoria, anestesia totale, un incubo…!!!”. In seguito, la conduttrice è stata sottoposta a un ulteriore controllo, e alla fine ne è uscita senza riportare grossi danni. Oggi sarà in onda regolarmente a partire dalle 14.

