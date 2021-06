Mara Venier, cure dopo lungo intervento/ Come sta? “Semi paralisi viso scongiurata”

Mara Venier è ancora al centro della preoccupazione di amici, parenti, colleghi e fan. Dopo un lungo intervento di otto ore da un dentista romano, la conduttrice ha accusato una sorta di semi paralisi al viso perdendo la sensibilità di tutta una parte. Proprio per questo è corsa ai ripari e alla fine sembra aver risolto grazie all’aiuto di un chirurgo che adesso si sta prendendo cura di lei. Proprio questo dottore ha tolto l’impianto messo dal dentista che tanti guai aveva causato alla conduttrice che, alla fine, ha ringraziato chi l’ha aiutata ma ha annunciato provvedimenti contro chi l’ha ridotta in questo modo. Domenica ne ha parlato lei stessa a Domenica In durante la puntata del suo programma ma, a quanto pare, le cure a cui si sta sottoponendo avranno un ulteriore aiuto proprio dai palinsesti Rai.

MARA VENIER "PERSA SENSIBILITÀ A VISO E BOCCA"/ Sandra Milo "Donna coraggiosa"

Mara Venier, cure dopo lungo intervento, come sta adesso?

Al momento sembra infatti che proprio per via degli Europei 2021, Domenica in non andrà in onda questo fine settimana e che tornerà quindi il 20 e 27 giugno per il gran finale di stagione. A quel punto Mara Venier potrebbe aver recuperato un po’ dopo questa terribile situazione che lei stessa sui social ha definito un incubo. I fan sperano di rivederla in tv proprio a fine mese per il gran finale con la promessa di tornare il prossimo anno anche se la conferma sembra sempre più remota. Il resto lo scopriremo continuando a seguire il suo percorso sui social.

