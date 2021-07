Mara Venier/ Dai tradimenti di Jerry Calà al grande amore con Nicola Carraro

Mara Venier tra i tradimenti di Jerry Calà e la storia con Renzo Arbore

Mara Venier è tra le protagoniste della nuova puntata di Techetechetè dedicata agli esordi delle grandi dive nazionali e internazionali. La carriera di Mara Venier è lunga e ricca di successi straordinari, ma anche la vita privata della conduttrice è piena di eventi indimenticabili. Tra gli amori importanti di Mara Venier c’è sicuramente Jerry Calà. Del loro matrimonio e della fine del loro amore ha recentemente parlato lo stesso Calà ammettendo di considerara Mara una delle donne più importanti della sua vita. “Io credo che la donna più bella e importante della mia vita sia stata Mara”, ha detto Caà a FQMagazine. “Io la donna più importante della sua vita? Mi ha riempita di corna, ma che stai a dì!”, è stata la risposta della Venier sempre a FQ Magazine. Un’altra relazione importante della conduttrice è quella che ha avuto con Renzo Arbore, ma l’uomo della vita di Mara è sicuramente il marito Nicola Carraro.

Mara Venier, il grande amore è Nicola Carraro

Il grande amore di Mara Venier si chiama Nicola Carraro. Quello tra la conduttrice di Domenica In e l’imprenditore è un amore con la A maiuscola coronato dal matrimonio celebrato nel 2006. Più volte, Mara ha parlato del suo legame importante con il marito Nicola Carraro emozionandosi spesso. Un amore nato in età adulti, quando entrambi avevano avuto esperienze sentimentali importanti coronate dalla nascita dei figli. Insieme, però, formano una squadra perfetta che il tempo ha reso sempre più unita e solida. I due, del resto, non hanno alcun rimpianto come ha spiegato Nicola Carraro in un’intervista rilasciata a Novella 2000: “Abbiamo dato e abbiamo ricevuto. Nessun rimpianto, lei ha avuto due figli, io tre figli, amori, abbandoni, qualche delusione, molte felicità. Poi ci siamo incontrati, sembrava che tutto ci legasse, ed era vero”.

