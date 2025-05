Mara Venier a caccia dei suoi ‘eredi’ per la conduzione di Domenica In: due nomi caldi e un’idea…

Mara Venier inizia a pensare al futuro di Domenica In e in una intervista rilasciata al direttore della Stampa, Andrea Malaguti, ha fatto alcuni ragionamenti su chi potrebbe subentrare alla conduzione. Innanzitutto ha precisato che l’ipotesi Fiorello, avanzata dallo stesso showman, non era altro che una boutade. Secondariamente ha fatto intendere che la sua uscita da Domenica In, eventualmente, avverrà gradualmente, dato che a breve termine rimarrebbe ancora conduttrice, anche se dovessero arrivare dei volti nuovi.

E a proposito di volti nuovi, Mara Venier vedrebbe molto bene la coppia formata da Stefano De Martino e Alberto Matano. Sul conduttore napoletano, la presentatrice Rai spende parole al miele. “E’ bravissimo, simpatico, è cresciuto molto, si fa voler bene, non si è montato la testa. Potrebbe rivoluzionare tutto. Poi vedo Alberto Matano con un taglio giornalistico”, ha sottolineato convinto Zia Mara.

Insomma, la celebre conduttrice di Domenica In pensa minuziosamente al futuro della sua trasmissione, con la sua presenza che non mancherà, indipendentemente da eventuali arrivi e rinforzi al timone. Una cosa è certa, il programma – secondo Mara Venier – necessita di una rinfrescata e di una rivisitazione. “Dobbiamo rivedere Domenica In. Io sarò ancora conduttrice, ma con altri. Chi? Non lo sappiamo ancora”, assicura Mara Venir.

La direzione comunque sembra tracciata, al di là di chi la affiancherà alla conduzione: Domenica In prenderà una forma più corale, alleggerendo il peso che Mara Venier non vuole più portare da sola. “Così io mi alleggerisco, sono molto felice. Ho ancora voglia di fare televisione perché il lavoro è sempre importante. Ma in questi sette anni è stato un impegno molto pesante”, conclude la mitica signora della Domenica.

