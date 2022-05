Mara Venier, ‘dedica’ a Maria De Filippi/ “Nel momento più brutto della mia vita tu…”

Sorpresa di Maria De Filippi a Mara Venier a Domenica In Show. La conduttrice ha chiamato l’amica dopo una gag che la vedeva imitata. Infatti, la padrona di casa non era sicura che dietro la cornetta ci fosse la vera Maria De Filippi. Per rassicurarla allora la conduttrice di Canale 5 le ha fatto una confessione che avrebbe dimostrato che si trattava davvero di lei. «Ho visto l’intervista con Renzo (Arbore, ndr), hai fatto una cosa bellissima. Hai fatto una cosa che sono certa che sia venuta proprio dal profondo del cuore. Sono altrettanto certa che abbia fatto tanto bene anche a lui. Sono io, hai capito?», le ha detto Maria De Filippi. «Allora sei tu», ha detto commossa Mara Venier.

La telefonata a sorpresa di Maria De Filippi e la dedica…

«Sono un po’ stanca, ma sono felice di essere qui stasera, perché è una festa di tutti, non la mia», ha proseguito la conduttrice di Domenica In. Poi Mara Venier ha voluto rivolgere un ringraziamento a Maria De Filippi, i cui tentativi di far desistere l’amica e collega sono risultati vani. «Maria grazie per questa telefonata, tu sai cosa mi lega a te, tu non vuoi mai che vuoi lo dica. Non pianto manco per niente… Ti voglio bene perché sei una delle poche persone che mi ha teso una mano nel momento più brutto della mia vita. Grazie Maria».

