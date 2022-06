Mara Venier dedica a Nicola Carraro per l’anniversario/ Un commento la rovina:”Basta scrivere caz*te”

La giornata di ieri è stata molto speciale per una delle conduttrici più amate della televisione: la “zia” Mara Venier ha festeggiato i 16 anni di matrimonio con il marito Nicola Carraro, editore ed ex produttore cinematografico. La regina di Domenica In era già stata sposata due volte, prima con l’attore Francesco Ferracini poi con il regista Jerry Calà. Ma il terzo matrimonio sembra proprio essere quello giusto e definitivo; a ufficializzare le nozze tra i due, il 28 Giugno 2006, era stato Walter Veltroni, al tempo sindaco di Roma.

Per l’occasione speciale Mara ha pubblicato un post su Instagram, una foto di lei e Carraro durante il matrimonio, al momento dell’uscita dalla chiesa, scrivendo sotto: “Sono già 16 anni… Buon anniversario amore mio”. I due però non sembra essersi visti durante la giornata, dopo un salto dal parrucchiere infatti lei ha mostrato come le sia stato fatto recapitare a casa un centinaio di rose rosse, così tante da non saper dove metterle, e un bigliettino da parte dell’amato con scritto: “Auguri amore mio! Mi dispiace non essere con te ma ti porto e porterò sempre nel cuore”. Questa dolce e romantica quiete sembrerebbe però essere stata rovinata da un commento negativo su Instagram a cui Mara non ha resisto dal rispondere.

Mara Venier e il commento su Arbore: “Basta scrivere caz*te”

Al post di Mara Venier, dedicato ai 16 anni di matrimonio con il marito Nicola Carraro, hanno risposto in moltissimi, gente comune ma anche volti noti dello show business. Tra questi ultimi hanno commentato Antonella Clerici, Alessia Marcuzzi, Monica Setta, Sandra Milo, Asia Argento, Elisabetta Gregoracci e tanti altri…

Nonostante Mara sia molto amata qualche haters e commento negativo però c’è sempre. Un utente ha infatti commentato così: “Auguri di cuore, anche se Renzo Arbore rimane nel cuore”, ha scritto.

Il riferimento è alla storia d’amore tra Mara Venier e il cantautore Renzo Arbore, una storia lunga e travagliata, iniziata a seguito del divorzio da Jerry Calà, nel 1987 e durata circa una decina di anni, una storia a cui entrambi guardano indietro con gioia, pienamente vissuta e segnata dal dramma di un aborto. Mara Venier, stufa di questi commenti, ha pensato bene di rispondere non tenendosi a freno: “Sinceramente sotto questo post Arbore non c’entra nulla. Magari una piccola riflessione ci vorrebbe prima di scrivere ca*te”, ha detto zittendo tutti.













