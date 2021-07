Mara Venier di nuovo in ospedale: come sta?/ Lei: “Chissà quando finirà”

Mara Venier di nuovo in ospedale. Continua il calvario della conduttrice di Domenica In dopo i problemi avuti in seguito ad un impianto dentale che le ha causato numerosi problemi e che l’ha costretta a sottoporsi ad una prima operazione per rimuovere l’impianto dentale che le ha causato la lesione di un nervo e la conseguente paresi facciale. Un brutto problema con cui Mara Venier ha dovuto fare i conti mentre era ancora al timone di Domenica In. Quella che sarebbe dovuta essere un’estate di riposo e relax in compagnia del marito Nicola Carraro, dei figli e dei nipoti, però, si sta trasformando in un periodo per risolvere definitivamente il problema. La Venier, infatti, attraverso un breve video pubblicato tra le storie di Instagram, ha fatto sapere di essere nuovamente in ospedale.

Mara Venier in ospedale: lo sfogo della conduttrice

Mara Venier, nel video pubblicato su Instagram, ha fatto sapere di trovarsi nel reparto di neurochirurgia, neutrotraumatologia e chirurgia maxillo-facciale del Policlinico Umberto I di Roma. La conduttrice di Domenica In non ha svelato, tuttavia, il motivo della sua presenza in ospedale. Il motivo potrebbe essere una nuova visita medica o una nuova operazione. Nel video, Zia Mara non s’inquadra, ma attraverso poche parole esprime tutta a propria frustrazione per ciò che sta affrontando. “Eccoci ancora qua. Chissà quando finirà”. Mara, tuttavia, sta provando ad affrontare tutto senza perdere il sorriso e la positività. Negli scorsi giorni si è concessa tante giornate insieme al nipotino Claudietto che riesce sempre a strapparle un sorriso.

