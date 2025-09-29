Mara Venier elogia Barbara d'Urso: cos'ha detto

Durante l’ultima puntata andata di Domenica In andata in onda domenica, 28 settembre, Mara Venier ha dedicato un lungo spazio al debutto della 20esima edizione di Ballando con le stelle. Ovviamente, si è parlato molto di Barbara d’Urso che, dopo due anni di assenza dal piccolo schermo, ha deciso di partecipare come concorrente nello show di Milly Carlucci. La sua prima esibizione è piaciuta a giudici e al pubblico, conquistando il consenso generale.

Ebbene, anche la Venier ha voluto spendere alcune parole di elogio per la collega, spiegando quanto sia difficile rimettersi in gioco dopo aver ricevuto una grossa delusione lavorativa. Mara ha sottolineato di capire bene cosa abbia passato Barbara, visto che anche lei, anni fa, era stata allontanata bruscamente dalla Rai, ritrovandosi a dover ricominciare da zero nonostante tanti anni di carriera. Difatti, nel mondo dello spettacolo il lavoro è sempre instabile, e vedere una conduttrice mettersi così a nudo rappresenta un esempio di coraggio per molti.

Mara Venier lancia una stoccata alla Rai? Cos’ha detto

“C’era davvero tanta attesa e alla fine è andata benissimo. Aveva sulle spalle un peso enorme, ma purtroppo nel nostro lavoro funziona così: a volte si cade, ci si rialza, si viene allontanati e poi magari ripresi. Io posso parlarne per esperienza. Serve davvero tanto coraggio per andare avanti. Quindi brava Barbarella”, ha detto Mara Venier durante l’ultima puntata di Domenica In. Tuttavia, non è bastata neanche la partecipazione di Barbara per battere Maria De Filippi. Difatti, la gara degli ascolti tv di sabato 27 settembre è stata vinta da Tu Si Que Vales, che ha sorpassato sorprendentemente Ballando con le stelle.