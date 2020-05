Mara Venier, Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 17 maggio: incontra Pamela Prati e…

Pubblicità

La puntata di oggi, 17 maggio, all’insegna del 36esimo appuntamento con il programma Domenica In, vedrà Mara Venier circondata da ospiti molto attesi. Come sempre, dalle ore 14.00 in poi la padrona di casa ci terrà compagnia per un lungo pomeriggio festivo, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e tanti amici questa volta non solo in collegamento ma anche in studio. L’attesa maggiore sarà soprattutto per Pamela Prati: la showgirl torna a distanza di oltre un anno da quando raccontò, proprio al cospetto di Mara Venier, di essere “moglie e mamma”, cantando felice sulle note della canzone dei Ricchi e Poveri rivisitata per l’occasione. Poco dopo sarebbe esploso il caso Mark Caltagirone. Oggi però la Prati torna per parlare del suo nuovo romanzo autobiografico dal titolo “Come una carezza” e ripercorrerà in studio, insieme alla conduttrice veneta, le tappe più importanti della sua carriera e della sua vita privata. Ci sarà spazio per i chiarimenti e le scuse alla Venier ed al suo pubblico? Mara in merito non ha fatto alcun accenno sulle sue Instagram Stories all’ospitata della Prati, ma probabilmente oggi potrebbe commentare ciò che è accaduto nei mesi successivi alla sua ultima ospitata a Domenica In.

DOMENICA IN, ANTICIPAZIONI E OSPITI 17 MAGGIO

La conduttrice del programma di Rai1, “Zia Mara”, si prepara ad accogliere un suo giovane amico, Achille Lauro. La Venier non ha mai nascosto la simpatia per l’artista che nell’ultimo Festival di Sanremo ha fatto molto parlare di sé e che oggi si presenterà nelle insoliti vesti di scrittore. Lauro presenterà il suo libro autobiografico dal “16 marzo – L’ultima notte” e parlerà dei prossimi progetti professionali. Le emozioni non finiranno qui in quanto interverrà in puntata anche la giovane Viktorija Mihajlovic, figlia di Sinisa Mihajlovic, che si racconterà a tutto tondo parlando del bellissimo rapporto con la famiglia e soprattutto con il papà al quale ha dedicato il libro “Sinisa, mio padre”. Non solo intrattenimento ma anche attualità a Domenica In con Maria Falcone che in collegamento da Palermo presenterà la settimana dedicata alla lotta alla mafia e che culminerà con “Palermo chiama Italia… Al balcone”, l’evento in programma sabato 23 maggio dalle 18.00, l’ora del terribile attentato in cui nel 1992 perse la vita Giovanni Falcone. Immancabile l’aggiornamento sulla Fase 2 che sta per entrare nel vivo con le nuove aperture e la ripartenza della stagione turistica e balneare. Mara Venier ne parlerà con il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.



