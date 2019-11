Mara Venier e Antonella Clerici/ Infortunio e pronto soccorso: “Sbadate!”

MARA VENIER INFORTUNATA, DOMENICA IN A RISCHIO?

La Rai cade a pezzi o quasi. Sarebbe meglio dire che due delle sue conduttrici, le più amate, sono finite a terra oggi, almeno in senso letterale. Ma di chi stiamo parlando? Ma di Mara Venier e Antonella Clerici ovvio, tutte e due oggi vittima di un piccolo incidente che, siamo certi, non le fermerà. La prima si è mostrata all’uscita del pronto soccorso mostrando le sue dita fasciate mentre la seconda è alle prese con il ghiaccio da tenere sulla caviglia. Entrambe sono ko, almeno per il momento, perché già hanno fatto sapere via social che non si arrenderanno così facilmente. Ma cosa è successo? Nel primo caso, ovvero quello di Mara Venier, sembra che si sia trattato di un piccolo incidente domestico avvenuto per via del fatto che spesso e volentieri si aggira per casa a piedi nudi. Forse come nel più classico dei casi avrà sbattuto contro un mobile visto che parla di distorsione del ditone e delle stecche che le hanno messo al pronto soccorso dove si è recata subito dopo.

ANTONELLA CLERICI E MARA VENIER VITTIME DI DUE PICCOLI INCIDENTI

Proprio dall’esterno della clinica, Mara Venier ha voluto girare questo piccolo video (che trovate alla fine dell’articolo) per tranquillizzare tutti, spiegare quello che è successo ma, soprattutto, confermare anche che questo non la fermerà e che si occuperà della nuova puntata di Domenica In tra prove e il resto, come ha sempre fatto. Dall’altro lato abbiamo, invece, Antonella Clerici che si mostra in una foto postata sui social facendo sapere che, poco prima di girare lo spot dello Zecchino d’Oro, che la vedrà conduttrice, ha preso una storta alla caviglia. Nella didascalia della foto si legge: “Piccola slogatura al piede prima dello spot😩… tutto bene😀incidenti di percorso”. Lei stessa poi rispondendo al video di Mara Venier ha scritto: “Anche io! che sbadate”. Sicuramente servirà ben altro per fermare le regine della tv.

Ecco il video postato da Mara Venier sui social:





