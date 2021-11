Mara Venier e Bettina Castioni, ex e moglie Jerry Calà/ Due matrimoni e un figlio

Il primo matrimonio di Jerry Calà con Mara Venier

Jerry Calà si è sposato due volte, la prima con Mara Venier e la seconda con Bettina Castioni. Calà e la Venier coronano il loro amore a Las Vegas nel lontano 1984 per poi separarsi poco dopo a seguito dei ripetuti tradimenti dell’attore. Zia Mara non ha mai fatto mistero di averlo trovato con un’altra donna durante la loro festa di matrimonio: “Il giorno della nostra festa di matrimonio, mentre tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito! Sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra. Non sai quante gliene ho date sia a lui che a lei“, ha raccontato in un’intervista a Verissimo. I due sono comunque rimasti in ottimi rapporti anche dopo la fine del loro matrimonio: “È la mia più grande amica. Con l’affetto che resta dopo l’amore e con l’intelligenza, si diventa amici. Per noi è stato naturale. Alcune persone rimangono nel cuore e il rapporto si trasforma in qualcos’altro di ugualmente bello e pieno di complicità”, ha raccontato Calà al Corriere della Sera.

Le secondo nozze con Bettina Castioni e il figlio Johnny

Il 5 settembre 2002 Jerry Cala si è risposato con l’imprenditrice Bettina Castioni. Classe 1969, Bettina è nata di Brescia e vive a Verona. Molto riservata, ha sempre vissuto lontano dai riflettori la sua storia d’amore con l’attore, con il quale ha ben 18 anni di differenza. Tra Jerry Cala e la moglie Bettina Castioni è stato un vero e proprio colpo di fulmine: i due si sono conosciuti nel 2001, durante una vacanza in Sardegna. Ospiti dello stesso hotel, si sono incontrati per caso in piscina. Da quel momento non si sono più lasciati, tanto che l’attore ha interrotto la vacanza in Sardegna per prendere un volo per Verona. A circa un anno dal loro primo incontro, Jerry ha fatto la proposta di matrimonio a Bettina dopo uno spettacolo a casa di una sua amica. Il 16 gennaio 2003 sono diventati genitori del loro unico figlio Johnny.

