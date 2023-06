Mara Venier e Elettra Lamborghini, siparietto “hot” a Domenica In/ “Ho una grande nostalgia dei succhiotti!”

Domenica In, Elettra Lamborghini e l’amore con Afrojack

Ieri pomeriggio, nella puntata di Domenica In, è andato in scena un divertente siparietto tra Mara Venier ed Elettra Lamborghini. La cantante e twerking queen ha concesso un’intervista alla padrona di casa in cui ha inizialmente parlato della storia d’amore con il marito Afrojack, il dj olandese che ha sposato nel 2020 e di cui è follemente innamorata. La coppia si conobbe qualche anno fa e si innamorò osservando le foglie di un albero.

“Guardavamo le foglie di un albero, e non so che stregoneria sia successa, ma ci siamo innamorati, forse ci venivano in mente i cartoni della Disney“, ha ammesso in studio. “Poi io sono super timidina, e gli dissi che se avesse provato a baciarmi me ne sarei andata, ma fu diverso. Dopo che l’ho conosciuto io non vedo più nessun altro“.

La vita sentimentale di Elettra Lamborghini, tuttavia, è diventata anche spunto di un siparietto “hot” con Mara Venier, che le ha chiesto con grande schiettezza: “Ma c’è sesso tra di voi?”. Una domanda a tratti spiazzante e che ha reso decisamente più pepata l’atmosfera in studio. La cantante ha ammesso che c’è grande complicità in amore con suo marito Afrojack e, in diretta tv, mostra due succhiotti della quale inizialmente non si era accorta: “Vuoi vedere una cosa? Ho appena scoperto di avere due succhiotti al collo“.

La conduttrice Rai si avvicina a lei per verificare di persona la situazione e, a seguire, si lascia andare ad una dichiarazione che scatena le risate nello studio di Domenica In: “Anche mio marito me ne fa“. Poi, in preda ad un effetto nostalgia, ammette: “Io ho una grande nostalgia dei succhiotti. Non sapevo neanche più che ancora qualcuno li potesse fare“. E, alla fine, chiosa esclamando: “Evviva i succhiotti!“.

