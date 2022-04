Mara Venier e “il fischio erotico di Jovanotti”/ “Se lo facessero a me…”

Simpatico siparietto a Domenica In tra Mara Venier e Jovanotti. Prima di parlare del Jova Beach Party, l’ospite di ‘Zia Mara’ riavvolge il nastro dei ricordi. E così prende largo un aneddoto svelato proprio dall’ospite: “Sai che mi chiamavano fischino?”. Cherubini ricorda che fu sua madre a dargli quel soprannome perché fin da bambino fischiettava di continuo in casa. “Mi piace il fischio, lo trovo erotico”, la risposta piccante di Mara Venier, che scatena fragorose risate in studio. “Ma sai che il fischio è considerato un oltraggio… Sai, fischiare a una donna…”, risponde Jovanotti.

Mara Venier-Jovanotti, botta e risposta piccante sul “fischio erotico”

Ma la mitica Mara Venier non bada al politically correct e precisa: “Alla mia età, se qualcuno mi fischia dietro, mi giro e dico: “Ci prendiamo un caffè?”. Da un botta e risposta all’altro, con tanti complimenti reciprochi. Jovanotti esalta la bellezza della conduttrice: “Di te penso quello che pensano tutti, che sei un raggio di sole nel pomeriggio. Bello il clima che riesci a creare con gli ospiti”. “Credo anche di essere un miracolato, però io non ho mai mollato nemmeno un’ora della mia vita, la musica è sempre stata con me“, ha poi continuato Jovanotti.

