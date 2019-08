MARA VENIER E IL NIPOTINO CLAUDIO/ Video, scatenati sulle note di “Mamma Maria”

“Mondanità a Casa de Campo Claudietto, Nonna Mara, Glady e i Ricchi e Poveri”. Questa è la didascalia con la quale Nicola Carraro, marito di Mara Venier, introduce uno scorcio di vita familiare su Instagram. Insieme alla coppia c’è Glady, la loro domestica, e soprattutto il nipotino Claudio, che i nonni chiamano affettuosamente “Claudietto”. Claudietto si diverte a scappare da nonna Mara, mentre questa lo sgrida: “Vieni qua!”. Lo strano balletto è sulle note di Mamma Maria dei Ricchi e Poveri, ormai in loop sullo stereo di casa. “Bella questa, vero?”, chiede Mara, che poi la rimette. L’allegra famigliola si trova in vacanza a Santo Domingo, dove Carraro alloggia per motivi di lavoro. Finita la stagione televisiva, Mara lo ha raggiunto per trascorrere un po’ di tempo insieme. “Mara sei unica”, commenta l’amica Laura Chiatti. A lei si accodano Maria Pia Calzone (“le migliori serate possibili!”) e Salvo Sottile con un cuoricino.

Mara Venier nonna sprint

Mara Venier non è mai stata così in forma. Complice la ritrovata giovinezza con il piccolo Claudio, la conduttrice veneziana si mostra più felice e determinata che mai. A settembre tornerà al timone di Domenica in, il programma che l’ha portata al successo e le ha permesso, più di recente, di riscattarsi dal margine a cui l’avevano relegata. Ma nel suo orizzonte non c’è solo Domenica in. Dal 4 ottobre, infatti, la sentiremo a Chiamate Mara 3131, trasmissione radiofonica pensata per lei dalla Rai. I temi saranno simili a quelli che tratta di solito, dall’attualità alla cronaca rosa. A dicembre toccherà invece a La porta dei sogni, sullo stesso filone de Il treno dei desideri di Antonella Clerici. A proposito del suo programma di punta, si vocifera su una presunta conduzione in tandem con Romina Power. Solo indiscrezioni, è chiaro: per le conferme, occorrerà aspettare l’inizio della nuova stagione.





© RIPRODUZIONE RISERVATA