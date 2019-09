Mara Venier e l’amore per il marito Nicola Carraro/ “Ci incontrammo 19 anni fa…”

Bel gesto da parte di Mara Venier nei confronti del marito, Nicola Carraro. Oggi, 19 settembre, scatta l’anniversario del giorno in cui i due si conobbero, esattamente 19 anni fa, nel 2000, e per l’occasione, l’amata conduttrice Rai, tornata in tv domenica scorsa con l’edizione 2019-2020 di “Domenica In”, ha pubblicato una bella foto sulla sua pagina Instagram, in cui si vede la stessa mentre passeggia abbracciata in riva al mare assieme al marito. A corredo dello scatto, una splendida didascalia: “Il 19 settembre del 2000 ci siamo incontrati….da allora sono sempre stata abbracciata a te……sei l’amore grande della mia vita…”. Numerosi i commenti al post della Venier, con gli utenti che hanno voluto complimentarsi con la loro beniamina: “Tanti Auguri Mara!”, “Buon anniversario”, “Auguri…nessuna botta di culo…te lo meriti Mara”, e ancora “Tanti auguri carissima!!!”, “Auguri Mara e Nicola”, “Tantissimi auguri siete una coppia meravigliosa”.

MARA VENIER POST PER IL MARITO NICOLA CARRARO

Il volto noto della tv e il produttore cinematografico si sono sposati 13 anni fa, esattamente il 28 giugno del 2006, e in occasione del loro anniversario d quest’anno, la Venier aveva pubblicato un post su Instagram in cui faceva gli auguri al marito, con un pizzico di malinconia vista la loro lontananza: “Oggi è il nostro anniversario – scriveva sul social fotografico – 13 anni, ma tu sei a Santo Domingo con Bibì. Ti amo lo stesso amore mio, ti risposerei ancora un milione di volte”. Per l’occasione la Venier aveva ricevuto una sorpresa durante l’ospitata al programma “Io e te” di quel giorno, grazie al collegamento in diretta proprio con il marito da Santo Domingo: “Ti ricordi che giorno meraviglioso? – le chiese – A proposito, se torni a Santo Domingo ti vorrei risposare, te lo propongo ufficialmente”. Chissà quando si celebreranno queste nuove nozze, attendiamo fiduciosi la data.

